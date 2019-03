Quelles sont les 3 étapes de la vie de couple ?

Différentes étapes, plus ou moins longues, se succèdent dans une histoire amoureuse. Les connaître aide à mieux comprendre les changements qui accompagnent la relation. Même si elles peuvent déstabiliser, les remises en question qu'elles apportent sont saines dans l'évolution de l'amour.

Première étape : l'amour fusionnel

Au début de son histoire, le couple vit souvent un moment de passion agréable où l'être aimé ébloui le quotidien. À cette étape, les deux partenaires ne font qu'un et mettent en avant les qualités exceptionnelles de l'autre. C'est souvent la description de l'amour que l'on voit dans les films par exemple.



Cet amour intense vient poser les bases de l'histoire du couple en donnant l'illusion d'une fusion et d'une idéalisation de l'autre qui durera toujours.

Deuxième étape : se différencier

Après un temps propre à chaque couple, quelques mois ou quelques années de vie commune en général, les défauts du partenaire, que l'on ne voyait pas, deviennent problématiques, voir étouffants.



C'est le moment où les difficultés quotidiennes apparaissent et on s'aperçoit que l'autre est différent et qu'il ne partage pas toujours les mêmes points de vue.



Cette étape essentielle permet de se différencier et de faire émerger des projets personnels non partagés qui font aussi grandir le couple. L'amour est toujours là mais il n'est plus idéalisé comme avant.

Troisième étape : le rapprochement

Une fois la deuxième étape passée, la sérénité s'invite dans le couple. C'est à ce moment-là que chacun prend conscience des difficultés de l'amour véritable et de l'importance de maintenir une individualité pour créer ce tiers qui est le couple.



C'est en général le temps de la maturation et de l'épanouissement après les tumultes des étapes précédentes.



En savoir plus : "Le Choc amoureux" de Francesco Alberoni, éditions Pocket.