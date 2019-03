Un mois après avoir eu son bébé, elle accouche de jumeaux

C’est un cas qui n’a été recensé que 70 fois dans le monde… Cette maman ayant un utérus bicorne est tombée enceinte dans ses deux utérus en même temps ! Tout commence le mois dernier, alors que la jeune femme ignorait sa malformation. Arifa Sultana, une femme de 20 ans vivant au Bangladesh, accouche d’un petit garçon prématuré en février. Jusque-là, rien de surprenant… Mais 26 jours plus tard, elle est forcée de revenir à l'hôpital. Alors qu'elle pensait avoir des douleurs stomacales, les médecins découvrent qu'elle attend des jumeaux dans un second utérus !

Un cas très rare

"Quand la patiente est arrivée, nous avons fait des ultrasons, et cela a permis de découvrir qu'il y avait des jumeaux. Nous étions très choqués et surpris. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça", explique Sheila Poddar, la gynécologue qui l’a prise en charge, à la BBC.

Afin de limiter les risques pour la mère et les enfants, ils réalisent alors une césarienne d'urgence. Mais comment la maman n’a-t-elle pas su qu’elle attendait trois enfants ? Il se trouve que la mère de famille, issue d'un milieu modeste, n'avait jamais passé d'échographie jusque-là. Les jumeaux n'avaient donc pas pu être découverts… Heureusement, les trois enfants, deux garçons et une fille, se portent bien.

Qu'est ce qu'un utérus bicorne ?

La malformation qui touche cette femme, l’utérus bicorne ou "utérus didelphe", signifie qu’il y a une séparation de la cavité de l’utérus en deux. Les femmes atteintes de cette malformation ont donc deux utérus et deux vagins. On estime que 1 à 2 % des femmes seraient concernées.

L’utérus bicorne ne peut pas être découvert par un examen gynécologique classique, mais en France et dans les pays développés, on a les moyens de le détecter. Néanmoins, posséder deux utérus augmente le risque de fausses-couches ou d’accouchement prématuré. De plus, cela peut entrainer des problèmes pour tomber enceinte : l'œuf peut manquer de place ou avoir du mal à s'accrocher à la muqueuse.