Cancer de l'anus : Marcia Cross (Desperate Housewives) raconte son combat contre la maladie

Marcia Cross, qui incarne la magnifique Bree Van de Kamp dans "Desperate Housewives", a révélé qu’elle avait survécu à un cancer de l’anus, afin de rompre le tabou qui pèse sur cette maladie. "J’ai lu beaucoup de témoignages de patients qui y ont survécu, et notamment beaucoup de femmes qui étaient trop gênées à l’idée de dire de quel type de cancer elles souffraient. Il y a beaucoup de honte à ce sujet. Et je veux que ça s’arrête" milite-t-elle dans le magazine People.

"Ne laissez rien traîner"

Elle raconte aussi son combat contre la maladie, qui a commencé en novembre 2017. L’actrice a subi des séances de chimiothérapie mais a évité de se faire opérer. "La chirurgie n’était pas recommandée, ce qui a été un grand soulagement, afin de préserver les muscles du sphincter dans la mesure du possible", explique-t-elle.

Lorsque le cancer de l’anus est détecté à un stade précoce, on a 90% de guérison à 5 ans. "Si quelque chose cloche, écoutez votre corps et parlez-en à votre médecin. Ne laissez rien traîner. C’est un cancer qui se traite s’il est dépisté à temps, ce qui a été le cas pour moi", rappelle Marcia Cross. "Maintenant que j’ai découvert son importance, je suis devenue une grande fan de l’anus! À chaque fois que je vais aux toilettes, je me dis C’est génial! Merci mon corps", témoigne-t-elle avec humour.

Symptômes

Chaque année en France, environ 1000 personnes sont touchées par le cancer anal, soit trois fois plus qu'il y a 30 ans. Le cancer de l'anus se développe dans le canal anal, la partie terminale du tube digestif située derrière le rectum et se manifeste sous la forme de saignements et de douleurs anales. Ces signes sont peu différents de ceux observés lors de maladies anales bénignes telles que des poussées hémorroïdaires, ce qui le rend "discret". D'autant que les premiers symptômes apparaissent généralement lorsque la tumeur a grossi et envahi les tissus voisins.

Il est donc important d'aller consulter un médecin si vous souffrez de saignements ou que vous voyez du sang dans vos selles. Un inconfort, voire une pression dans la région anale peut aussi vous alerter. De même que des démangeaisons, une masse ou une enflure près de l'anus ou à l'aine, ainsi qu'un rétrécissement du transit intestinal, comme par exemple un rétrécissement des selles. Le fait que ces symptômes durent dans le temps doivent vous mettre la puce à l'oreille.