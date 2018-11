Paris : pourquoi l'hôpital Saint-Antoine récolte vos dons de selles contre rémunération ?

L’hôpital Saint-Antoine à Paris (12e arrondissement) a lancé un appel aux dons de matière fécale contre "dédommagement financier". Si vous avez entre 18 et 49 ans, que vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale française et en bonne santé, vous pouvez participer à une étude clinique promue par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en faisant don de vos selles contre 50 euros.

"Nous cherchons des volontaires sains pour réaliser un (ou plusieurs) don(s) de selles dans le cadre de l’étude REBALANCE-UC qui porte sur l’évaluation de la transplantation de selles dans une maladie inflammatoire de l’intestin, la rectocolite hémorragique", précise l'appel aux dons. En somme, "l’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de la transplantation du microbiote fécal sur l’évolution de la maladie".

Qu'est-ce que la rectocolite hémorragique ?

La rectocolite hémorragique (ou RCH) est une maladie inflammatoire du rectum et du gros intestin. D’origine auto-immune, elle est chronique et se manifeste essentiellement par des douleurs et des diarrhées avec émission de sang par l’anus. On note aussi des troubles digestifs, des douleurs articulaires, des signes inflammatoires de la peau, au niveau des yeux et des voies biliaires dans le foie.



Chez environ 20% des personnes atteintes, les crises peuvent être sévères. Leur intensité peut même imposer une hospitalisation pour surveillance, un arrêt de l'alimentation par voie orale et un traitement par perfusion pendant quelques jours. La maladie peut survenir à tout âge, mais elle se déclare généralement chez les jeunes adultes hommes et femmes, entre 15 et 35 ans.

Un appel aux dons remarqué

Cette appel aux dons atypique a fait grand bruit. Contacté par Franceinfo, l’hôpital Saint-Antoine a précisé que "le numéro de téléphone est surchargé". Et pour cause ! Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de relayer le message, non sans humour.

????????????https://t.co/ZXKxjxZ7KP depuis le temps que macron nous fait chier on va être riches allez faites un don de votre caca ,, ceci n'est pas un fake ???????? — fine71 1?7?????? stvMatricule1364 agent classe 2 (@fine7156) 22 novembre 2018

Un don de caca c’est payé plus qu’une garde d’externe quand meme..... bon — Cécé (@lilyaee_) 19 novembre 2018

Mes Parisiens, j'ai un plan thune pour vous.. punaise dommage je suis sur Lyon je l'aurai bien fait !!!

50€ par don de caca !! ???? pic.twitter.com/MFaEByNOjw — SooKabylicious (@SooKabylicious) 21 novembre 2018