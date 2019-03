Faut-il se ressembler pour s’aimer ?

Faut-il vraiment avoir les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, le même âge ou la même allure physique pour être heureux en couple ? D'après une enquête américaine portant sur le sujet, se connaître aurait bien plus d'importance que se ressembler.

Quels sont ces couples qui s'entendent le mieux ?

Dans le cadre de son étude statistique au sein du Insight Data Science Program, le neuroscientifique comportementale Isaac Perron a pu établir que les personnes qui s'entendent le mieux ne sont pas celles qui donnent les mêmes réponses aux mêmes questions.

Au contraire, celles qui s'entendent le mieux dans leur couple sont celles qui donnent des réponses très différentes aux mêmes questions alors même qu'elles savent quelle sera la réponse de l'autre. Avoir les mêmes goûts ne signifie donc pas forcement bien connaître l'autre.

Être pareil ne signifie pas être proche

D'après les résultats de cette étude portant sur plus de 8000 personnes, être semblable ne signifie pas mieux se comprendre. Au contraire, les différences aident à cultiver la communication et à s'intéresser l'un à l'autre.

Même si les points communs peuvent rapprocher initialement deux personnes, c'est leurs différences de point de vue ou de centres d'intérêts qui renforcent la relation.

La différence est-elle toujours un atout ?

Accepter et reconnaître ses différences avec son partenaire permet d'affirmer sa propre identité tout en prenant le risque d'aller vers l'inconnu. L'entreprise peut paraître difficile et parfois insurmontable, au point de préférer une personne plus similaire.

Cependant, une relation amoureuse bâtie sur la différence nécessite de faire preuve de capacités d'ouverture, d'adaptation et de bienveillance pour mieux comprendre et accepter l'autre. Le couple aura donc tout à y gagner!

Source: “Data science for couples: Relationship health predicted by how well you know each other, not how alike you are”, disponible sur: https://blog.insightdatascience.com/data-science-for-couples-relationship-health-predicted-by-how-well-you-know-each-other-not-how-bcfab5f9ca16