Rougeole : un premier décès recensé cette année

L'épidémie de rougeole a fait un premier décès cette année, des suites d'une encéphalite, selon le dernier bulletin de Santé Publique France. "Afin de protéger l'anonymat de la patiente décédée, aucune information ne pourra être communiquée sur les lieu et date de décès", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'agence sanitaire. Pour rappel, trois décès ont été imputables à la rougeole en 2018 en France et une vingtaine depuis 2008. Notamment à cause de l'insuffisance vaccinale selon les autorités de santé et la ministre Agnès Buzyn.

350 personnes ont été contaminées par la rougeole depuis le début de l'année 2019, soit moins qu'à la même période en 2018 (966), selon Santé Publique France. 100 d'entre elles ont tout de même dû être hospitalisées (dont 5 en réanimation) et dans 27 cas, la rougeole a engendré une pneumopathie. "90% des cas sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés", souligne l'agence.

La rougeole gagne du terrain en Europe, l'Unicef s'alarme

En 2017, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recensé 170 000 cas contre 229 000 en 2018. Ces chiffres sont amenés à évoluer d’ici deux mois, puisque les pays ont jusqu’en avril pour communiquer les chiffres de cas de rougeole enregistrés en 2018.

En Europe, 83 000 cas ont été signalés, dont 53 000 en Ukraine. En France, ce sont 2 800 cas qui ont été recensés en 2018, une augmentation constante, avec une dernière alerte dans la station de Val Thorens où 24 saisonniers viennent de contracter la maladie. "Toutes les régions ont vu une hausse des cas l'an dernier", souligne Katrina Kretsinger, responsable médicale du Programme élargi de vaccination de l’OMS. "D'octobre 2018 au 12 février, un total de 66 278 cas et 922 décès ont été signalés", rapporte L’OMS. Un chiffre susceptible d’évoluer d’ici les prochains mois, estime Katrina Kretsinger.

L'Unicef s'est alarmée vendredi 1er mars du retour de la rougeole dans 98 pays qui ont signalé un plus grand nombre de cas en 2018 qu'en 2017 et ce, en dépit du fait qu'il existe un vaccin. La recrudescence des cas de rougeole dans le monde entrave les progrès accomplis pour enrayer cette maladie, notent les auteurs de ce rapport. "C’est un appel au réveil, a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l’Unice. Nous disposons d’un vaccin sûr, efficace et peu coûteux contre une maladie très contagieuse – un vaccin qui a sauvé près d’un million de vies chaque année au cours des deux dernières décennies".