L'Unicef s'alarme sur le retour de la rougeole dans le monde

L'Unicef s'est alarmée vendredi 1er mars du retour de la rougeole dans 98 pays qui ont signalé un plus grand nombre de cas en 2018 qu'en 2017 et ce, en dépit du fait qu'il existe un vaccin. La recrudescence des cas de rougeole dans le monde entrave les progrès accomplis pour enrayer cette maladie, notent les auteurs de ce rapport.

"C’est un appel au réveil, a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l’Unice. Nous disposons d’un vaccin sûr, efficace et peu coûteux contre une maladie très contagieuse – un vaccin qui a sauvé près d’un million de vies chaque année au cours des deux dernières décennies".

170 000 cas en 2017 contre 229 000 en 2018

Parmi les pays concernés figurent l’Ukraine, les Philippines et le Brésil où la plus forte augmentation annuelle de cas a été recensée. En 2018, 35 120 cas ont été diagnostiqués en Ukraine, soit environ 30 000 de plus que l'année précédente et 13 192 cas l'ont été aux Philippines. Pire, 10 262 cas ont été recensés au Brésil en 2018 alors qu’aucun cas ne l'avait été en 2017.

En 2017, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recensé 170 000 cas contre 229 000 en 2018. "Quand nous voyons les cas signalés augmenter de 50%, nous savons que nous nous dirigeons dans la mauvaise direction", a déclaré Katherine O'Brien, directrice du département Vaccination et produits biologiques à l'OMS. L’OMS alerte sur l’ampleur de l’épidémie qui s'étend dans toutes les régions du monde. "Nous observons des épidémies qui se prolongent et qui prennent de l’ampleur", avertit Katherine O’Brien.

Un taux insuffisant de vaccinations

En France, 2 269 cas supplémentaires de rougeole ont été diagnostiqués en 2018 par rapport à 2017. Depuis le 1er janvier 2019, 244 cas de rougeole ont été déclarés. La situation est telle qu'une famille française a ramené la rougeole au Costa Rica où la maladie avait été éradiquée en 2014.

Au-delà de la France, l’Europe est aussi actuellement concernée par une recrudescence de rougeole. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la maladie a frappé 82 596 personnes sur le Vieux continent en 2018, soit trois fois plus qu’en 2017. Pourtant, il n’y a jamais eu autant d’enfants vaccinés contre la rougeole, assure l’OMS. Sur l’ensemble de la zone européenne, le taux de vaccination à deux doses a atteint 90% en 2017, un record. Mais malheureusement, pour arrêter la circulation du virus, il faudrait que 95% des enfants soient vaccinés. Or actuellement, en Europe, 24 pays se situent en-dessous de cet objectif. Dont la France.