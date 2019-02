Cette famille de Français aurait réintroduit la rougeole au Costa Rica

On n’arrête plus la rougeole. Alors que la station de ski de Val-Thorens en Savoie est touchée depuis quelques jours par une épidémie, une famille de Français en voyage aurait amené cette maladie virale très contagieuse au Costa Rica, a annoncé le ministère de la Santé de ce pays d’Amérique centrale dans un communiqué jeudi 21 février.

D’après le quotidien local La Nacion, un homme et une femme d’une trentaine d’années seraient arrivés lundi 20 sur le territoire avec leur fils de cinq ans après 12 h de trajet dans un avion transportant 300 passagers. La mère et l’enfant n’étaient pas vaccinés contre la rougeole. Quant au père, ses vaccins n’étaient pas à jour, précise le ministère de la Santé. "De plus, selon un témoignage des parents, plusieurs camarades d'école du fils avaient la rougeole avant son départ", est-il écrit.

Pour plus de sécurité, les autorités sanitaires du pays ont donc décidé d’isoler la famille française dans un hôpital de Monseñor Sanabria de la ville de Puntarenas pour une durée de sept jours. En parallèle, elles dépistent tous ceux qui auraient pu croiser les touristes depuis leur arrivée au Costa Rica. Jusqu’ici, 26 adultes séjournant ou travaillant dans un hôtel de Puntarenas ont été vaccinés.

Une grande campagne de vaccination lancée au Costa-Rica

Cela faisait cinq ans que le pays n’avait pas connu de cas de rougeole sur son territoire. Toutefois, ces derniers mois, 7000 personnes ont contracté cette fièvre éruptive en Amérique centrale et 72 en sont mortes, principalement des enfants. Aussi, cela fait quelques semaines que le Costa Rica a lancé une grande campagne de vaccination contre la rougeole. Actuellement, 670 000 enfants ayant entre 15 mois et 10 ans sont protégés.

En France, 39 cas ont été dépistés depuis janvier à Val-Thorens. Et s’il n’y a pour l’heure eu aucun décès, deux enfants de moins d’un an sont touchés. "Dès qu'il y a une suspicion de rougeole, nous demandons au patient d'éviter les sorties, de rester à l'isolement et de porter un masque pour éviter qu'il ne contamine son entourage", explique Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable du pôle régional de veille sanitaire, dans les colonnes du Parisien. Car la maladie est extrêmement contagieuse.

C’est pourquoi la ministre de la Santé Agnès Buzyn a rendu la vaccination obligatoire chez les nourrissons en France nés à partir de janvier 2018. "Tout enfant devrait être vacciné par deux doses de vaccin contre la rougeole entre 12 et 18 mois. Afin d'étendre la protection, toute personne née à partir de 1980 doit aussi avoir reçu 2 doses de vaccin", explique Vaccination info service.

Un taux de vaccination record en Europe mais pas encore assez fort

Selon le bulletin épidémiologique de Santé publique France paru en novembre 2018, la rougeole est revenue en force dans l’Hexagone depuis novembre 2017. 2 727 cas de cette maladie ont été recensés dans le pays entre janvier et novembre 2018 et trois personnes en sont mortes dans le pays l'année dernière.

Au-delà de la France, l’Europe est aussi actuellement concernée par une recrudescence de rougeole. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la maladie a frappé 82 596 personnes sur le Vieux continent en 2018, soit trois fois plus qu’en 2017. Pourtant, il n’y a jamais eu autant d’enfants vaccinés contre la rougeole, assure l’OMS. Sur l’ensemble de la zone européenne, le taux de vaccination à deux doses a atteint 90% en 2017, un record.

Mais malheureusement, pour arrêter la circulation du virus, il faudrait que 95% des enfants soient vaccinés. Or actuellement, en Europe, 24 pays se situent en-dessous de cet objectif. Dont la France.