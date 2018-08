Rougeole : épidémie record en Europe avec 41 000 cas en quelques mois

Triste bilan. Depuis janvier 2018, l'Europe est confrontée à sa plus importante épidémie de rougeole en 10 ans : plus de 41 000 enfants et adultes ont contracté la maladie ces derniers mois sur le continent (37 en sont décédés), soit deux fois plus que sur l'ensemble de l'année 2017. A titre de comparaison, seuls 5300 cas avaient été recensés en Europe en 2016. Cette recrudescence de la maladie témoigne d'un net recul de la couverture vaccinale.

23 000 cas en Ukraine

L'Ukraine est le pays le plus durement touché cette année avec 23000 cas en 6 mois, suivie par la Serbie, la Russie, l’Italie, la Géorgie, la Grèce, ou encore la France. Selon Santé Publique France, "le nombre de cas de rougeole augmente de manière importante (en France, Ndlr) depuis novembre 2017. Cette situation est la conséquence d’une couverture vaccinale insuffisante chez les nourrissons (79% avec deux doses de vaccin au lieu des 95% nécessaires), les enfants et les jeunes adultes".

Plus précisément, 2741 cas ont été déclarés en France depuis le 6 novembre 2017, 22% d'entre eux ont été hospitalisés et trois décès sont survenus depuis janvier. En somme, contrairement aux idées reçues, la rougeole n'est ni une maladie éradiquée, ni une maladie infantile bénigne. Elle touche également les adultes, peut entraîner des complications pulmonaires ou neurologiques sérieuses, voire être fatale.

89% des patients étaient mal ou pas vaccinés

89% des cas recensés en France depuis janvier sont survenus chez des personnes non ou mal vaccinées. Ces dernières n'ont en effet reçu qu'une seule dose de vaccin, alors que la couverture vaccinale en prévoit deux. Une vaccination à une seule dose entraîne une immunité chez 90 à 95% des personnes, tandis que deux doses permettent d'obtenir une immunité chez plus de 98%.

#Rougeole en France : 89 % des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés

?? La vaccination est le seul moyen de se protéger contre la rougeole

Point sur les données de surveillance https://t.co/bWrJDZ4fIHhttps://t.co/TakxSMl26E — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 22 août 2018

"Ce revers partiel montre que toute personne qui n’est pas vaccinée reste vulnérable, où qu’elle vive, et que tous les pays doivent maintenir la pression pour élargir la couverture et remédier aux lacunes immunitaires, même après avoir obtenu un statut d’interruption ou d’élimination de la maladie", explique au Figaro le docteur Nedret Emiroglu, directrice de la division des situations d’urgence sanitaire et des maladies transmissibles au Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

Traditionnellement, le schéma vaccinal consiste en l’injection d’une dose de vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) à 12 mois puis une deuxième injection entre 16 et 18 mois. Pour les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, un rattrapage est possible. Il consiste en l’injection de deux doses de vaccin à au moins un mois d’intervalle. En cas d’épidémie, il est possible de recevoir le vaccin jusqu’à 72 heures après avoir été en contact avec une personne souffrant de la rougeole pour éviter la survenue de la maladie (vaccination de rattrapage).

La rougeole n'est pas une maladie de l'enfance bénigne

La rougeole est une maladie infectieuse due à un virus très contagieux qui touchait auparavant surtout les jeunes enfants à partir de 5–6 mois. Ce n’est plus le cas : un tiers des cas déclarés en France concerne des personnes de plus de 15 ans. Une personne malade peut en contaminer jusqu'à 20. La rougeole est 10 fois plus contagieuse que la grippe. Elle se transmet très facilement d’une personne à l’autre par l'air, lors de toux, éternuements, ou par contact avec des objets contaminés (jouets, mouchoirs…).

Souvent considérée à tort comme bénigne, "la rougeole n’est pas qu’une maladie de l’enfance, elle concerne aussi les adolescents et les jeunes adultes et peut entraîner de graves complications (pneumonies, encéphalites...) et parfois des hospitalisations", voire la mort, expliquait récemment l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie.

La rougeole au niveau mondial

Elle est encore une cause de décès importante chez les enfants en mauvais état sanitaire, mais l'OMS fait un travail colossal. Entre 2000 et 2005, plus de 300 millions d'enfants âgés de neuf mois à quinze ans ont été vaccinés ou revaccinés. En 2015, près de 77 % de la population mondiale était vaccinée, entraînant une réduction encore de la mortalité : moins de 345 000 décès cette année-là sur 20 millions de malades. En Europe, un plan d’élimination de la rougeole a été mis en place entre 2005 et 2010. On parle d'élimination quand aucune épidémie – même minime - n’a lieu pendant un an ou plus. Il repose sur la vaccination, d'où la logique de l'obligation vaccinale en France depuis janvier 2018.