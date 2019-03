Comment atteindre plus facilement l'orgasme ?

L'orgasme n'est pas la garantie d'un rapport sexuel pleinement satisfaisant, mais il peut y contribuer. Si les deux partenaires s'investissent pleinement dans la relation sexuelle et qu'ils ressentent du désir l'un pour l'autre, l'orgasme peut venir couronner de plaisir l'acte sexuel.

Oublier l'orgasme pour mieux y accéder !

Faire une fixation sur l'orgasme comme un impératif est contre-productif dans la relation sexuelle. Oubliez toutes les règles que vous connaissez pour atteindre l'orgasme car le cheminement diffère d'une personne à l'autre, mais aussi d'un rapport à l'autre.

Profiter du moment en prenant le temps de se câliner, de se caresser, de s'embrasser ou de se masser mutuellement permet de réduire l'anxiété et la pression de la performance pour mieux se laisser aller.

Soignez l'atmosphère

Une atmosphère sereine permet de mettre de côté les inquiétudes et les incertitudes qui augmentent le stress et empêchent de se laisser abandonner à l'orgasme. Une lumière tamisée, une musique d'ambiance, des draps agréables, et du temps devant soi permettent d'être dans les bonnes conditions.

Seul(e) ou accompagné(e), pour atteindre l'orgasme il faut découvrir quelles sont ses propres points sensibles ou ceux de son partenaire. Prenez le temps de découvrir ensemble (ou seul(e)!) ce qui vous fait plaisir.

Pratiquer des positions stimulantes

Certaines positions du Kamasutra permettent de stimuler à la fois le clitoris et le point G chez la femme, mais aussi le prépuce ou Le Point P chez l'homme :

Le Bateau ivre ;

La chandelle ;

L’Amazone ;

La chaise ;

Le Grand 8 ;

L’équerre ;

La chevauchée fantastique ;

La Croix norvégienne ;

L’étoile...

N’hésitez pas à expérimenter et à vous faire plaisir !

En savoir plus : " L'orgasme sans tabou" de Linda Lou Paget, aux éditions Marabout.