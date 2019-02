Grippe : le pic épidémique a été atteint dans toutes les régions

6 820 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été enregistrés, soit une forte diminution par rapport à la semaine précédente (11 373 passages). Le nombre d’hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal est également en diminution (1 434 versus 2 177 la semaine dernière), mais demeure important. "La proportion des hospitalisations parmi les passages pour grippe est de 21%, valeur élevée et en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (19%). Les passages concernent principalement les enfants de moins de 5 ans (30%) et les 15-44 ans (24%). Les hospitalisations concernent les personnes âgées de 65 ans et plus (69%), particulièrement les 75 ans et plus (55% des hospitalisations)".

Un vaccin moyennement efficace cette année

La grippe est une infection virale et respiratoire très contagieuse dont la principale caractéristique est "d’agripper" brutalement les malades. En dehors de son caractère incapacitant, la grippe peut être à l’origine de complications graves, en particulier chez les les plus fragiles comme les femmes enceintes, les nouveaux-nés, les personnes souffrant d’une maladie chronique et les plus de 65 ans. C'est pourquoi il leur ai recommandé de se faire vacciner tous les ans, même si la ministre de la Santé Agnès Buzyn a récemment concédé que le vaccin semblait moyennement efficace cette année.

Comment attrape-t-on la grippe ?

Quelle que soit la souche du virus de la grippe en circulation, la transmission se fait essentiellement par voie aérienne : une personne contaminée projette des gouttelettes de salive dans l’air ambiant, en parlant, en toussant ou en éternuant (jusqu’à plus d’un mètre de distance !) et ces virus peuvent être inhalés par d’autres personnes, présentes dans la même pièce, qui seront contaminées à leur tour. Après la contamination par le virus de la grippe, la maladie se déclare dans les 48 heures en moyenne. Le malade reste contagieux jusqu’à cinq jours après le début des premiers signes chez l’adulte et sept jours chez l’enfant. La grippe peut également se transmettre par le contact avec les mains et des objets souillés par des gouttelettes de salive (poignées de porte, tables...).

Les recommandations d'hygiène

Cela souligne l’importance d’isoler les personnes infectées en les laissant à domicile, mais aussi de suivre les recommandations d’hygiène pour éviter la dissémination du virus : le malade doit tousser, éternuer ou se moucher dans un mouchoir jetable et il doit se laver les mains pour ne pas déposer les virus qui peuvent survivre quelques heures sur sa main ou un objet qu’il aura touché. Il est conseillé aux personnes non malades de se laver fréquemment les mains en période d’épidémie et d’éviter tout contact avec les malades.