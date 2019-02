Vacances d'hiver au ski : comment bien se protéger du soleil

C’est le mois de février et vous vous apprêtez à quitter la grisaille de la ville pour partir faire du ski. Toutefois, avant que vous ne vous sautiez dans le premier train en oubliant que les UV de la montagne sont aussi nocifs que ceux des Tropiques (selon une étude réalisée pour Nivéa, seuls 35% des Français se protègent du soleil à la montagne, contre 95% à la plage), Pourquoi Docteur fait le point avec vous sur les indispensables à emporter dans votre valise si vous voulez éviter de ressembler à une écrevisse aux lèvres gercées et aux yeux brûlés.

1/ La protection solaire

En altitude, le soleil tape fort, et ce n’est rien de le dire : le rayonnement des UV augmente de 10% tous les 1000 mètres. Ainsi, en mars et avril, s’il fait beau, les niveaux d’UV en montagne sont parmi les plus élevés de l’année. Qui plus est, la neige favorise la réverbération. C’est pourquoi, pour être bien protégé lorsque vous skiiez, privilégiez un produit de très haute protection (SPF 50+) et appliquez-le toutes les deux heures sur l’ensemble du visage. Prenez garde à ne pas oublier le contour des yeux, zone bien trop souvent délaissée (à tort) et pensez également à protéger les ailes du nez, le menton, le sommet des oreilles et les lèvres. Choisissez votre crème étiquetée Montagne sans alcool et avec des extraits de végétaux aux vertus anti-inflammatoires.

2/ L’hydratation

N’oubliez pas de bien vous hydrater le visage sous prétexte que vous mettez de la crème solaire. Bien nourrie, la peau se défend mieux des agressions externes très nombreuses au ski (vent, froid, altitude, soleil, réverbération, différences de températures…). Au contraire, une peau mal hydratée tiraille, démange et rougit. Pensez donc à utiliser une crème de jour classique et si votre peau est particulièrement fragile, appliquez également quelque chose le soir. Si les crèmes vous débectent, les huiles végétales du type huile de jojoba feront parfaitement l’affaire (à moindre prix, qui plus est).

3/ Le stick à lèvre

Pauvres en glandes sébacées, les lèves se dessèchent très vite. Si cela vous arrive, ne les hydratez surtout pas avec de la salive, ça ne fera qu’empirer les choses en accentuant l’irritation et en favorisant l’apparition des gerçures. Protégez-les avec un baume bien gras spécialement adapté à la montagne, d’autant plus si vous êtes sujets à des boutons d’herpès, dont l’apparition est favorisée par le soleil. Petit plus des sticks à lèvres (évitez ceux contenant des huiles minérales, susceptibles de devenir toxiques au contact des muqueuses): outre la bouche, ils n’ont pas leur pareille pour apaiser la peau du nez irritée par le mouchoir quand on est enrhumé.

4/ Les lunettes de soleil ou les masques

Responsables des coups de soleil sur la peau, les UV sont également très mauvais pour les yeux et leurs effets sont irréversibles. Comme les UVA, les UVB peuvent être à l’origine de cancers cutanés et font vieillir prématurément. En effet, les guides de haute montagne ont tendance à vieillir des yeux de manière plus rapide que le reste de la population. Le skieur du dimanche pourra quant à lui souffrir d’ophtalmie des neiges ou photokératite, une affliction se traduisant par des brûlures oculaires, comme si des grains de sable étaient incrustés dans votre paupière. Vous l’aurez compris, il vous est indispensable d’embarquer des lunettes à verres protecteurs avant de boucler votre valise (les masques sont également acceptés).