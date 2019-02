Grippe : le nombre de morts grimpe à 2800

Depuis le 1er novembre 2018, 1 181 cas graves de grippe ont été signalés, dont 163 la semaine du 11 au 17 février. L'âge moyen des cas est de 60 ans. Plus de la moitié (51%) sont âgés de 65 ans et plus. La majorité (86%) d’entre eux présente des facteurs de risque. Parmi les cas à risque pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, la couverture vaccinale était de 35% (258/732). Un virus de type A a été identifié chez 98% des cas. Parmi l’ensemble des cas, 117 sont décédés : trois enfants de moins de 5 ans, 43 cas de 15-64 ans et 71 cas de 65 ans et plus.

"L’activité grippale est en diminution et le pic a probablement été atteint dans toutes les régions. L’ensemble des régions métropolitaines demeure en épidémie", conclut Santé Publique France.