La grippe, le spina bifida et le suicide chez les consommateurs de cannabis : les trois infos du jour

La grippe a déjà fait 1800 morts cet hiver

Le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, fait état d'environ 1800 décès attribuables à l'épidémie de grippe depuis le début de la surveillance. Depuis le début de la surveillance, 815 foyers d’infections respiratoires aiguës ont été signalés en collectivités de personnes âgées. Au total, 14 000 passages pour grippe ou syndrome grippal et 2 171 hospitalisations ont été enregistrés, des chiffres en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (+13% et +16% respectivement). Plus de détails dans notre article.

Spina bifida : des bébés opérés dans l'utérus de leur mère

Au Royaume-Uni, deux femmes enceintes ont subi l’été dernier une opération qui ne leur était pas directement destinée : des équipes de médecins sont intervenues pour opérer leur futur enfant d’une malformation liée à un défaut de fermeture du tube neural en bas du dos. De gravité variable en fonction du type de la maladie, le spina bifida entraîne des conséquences allant de la paralysie partielle à totale, en passant par l’incontinence ou de graves troubles des organes génitaux. Pour lire notre article et voir les images incroyables de l'opération d'un spina bifida, cliquez ici.

Le suicide chez les consommateurs de cannabis

La consommation de cannabis chez les adolescents a été associée à un risque accru de dépression et de comportement suicidaire chez les jeunes adultes, selon une méta-analyse publiée dans la revue JAMA Psychiatry. Ces conclusions ont été tirées sur la base de plusieurs études, comprenant au total 23 317 personnes. Les chercheurs ont analysé le risque de dépression, d'anxiété, d'idées suicidaires et de tentatives de suicide en fonction de la consommation de cannabis. On vous en dit plus ici.