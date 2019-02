Loi Buzyn, aliments transformés et apnée du sommeil chez l'enfant : les trois infos du jour

Que contient le projet de loi santé Buzyn ?

"Favoriser l’accès aux soins partout en France" : tel est l’objectif du projet de loi de santé d’Agnès Buzyn, présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Intégré au plan "Ma santé 2022", ce projet rassemble une série de mesures pour réformer globalement le système de santé français et concerne aussi bien la formation des médecins, la disparition du numerus clausus, la création de labels "hôpitaux de proximité", la télémédecine, le partage de données ou encore, la reconnaissance des médecins étrangers. On vous explique tout ça en détails dans notre article.

L'impact des aliments transformés sur notre espérance de vie

Barres chocolatées, plats préparés et autres aliments transformés ne sont pas bons pour la santé. Pire, ils seraient associés à un risque plus élevé de mortalité. Une étude publiée dans le Journal de l’association médicale américaine (JAMA), par des chercheurs français, avance que 10% de hausse de la part des aliments ultra-transformés dans l’alimentation est corrélée à une mortalité 15% plus élevée. Les produits ultra-transformés sont définis comme ceux qui ont subi plusieurs modifications industrielles, et sont le résultat de l’assemblage de plusieurs produits. Ils sont souvent riches en sel ou en sucre. Plus d'informations ici.

L'apnée du sommeil chez les enfants

Les enfants souffrant d’apnée du sommeil sont gravement sous-diagnostiqués, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Osteopathic Association. Les symptômes sont souvent attribués à tort à des problèmes comportementaux. Les experts ont établi qu’environ 15% des enfants souffrent d’apnée du sommeil, et que 90% d’entre eux ne sont pas diagnostiqués. "Une fois l'apnée du sommeil identifiée, le traitement est généralement très efficace. Le défi consiste ici à l’identifier assez tôt", indique John White, un des auteurs de l’étude et spécialiste des troubles du sommeil. Retrouvez notre article en cliquant ici.