Epidémie de grippe : déjà plus de 1000 personnes sont décédées

Chaque année, la grippe saisonnière tue. Elle a déjà fait plus de 1 100 morts tous âges confondus au 20 janvier 2019. Ces chiffres ont été publiés par Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire du 6 février.

Aucune région n'est épargnée

Plusieurs indicateurs permettent de déterminer l’activité grippale comme les consultations pour symptômes grippaux chez un généraliste ou un passage aux urgences : tous sont en nette augmentation. Toutes les régions de France métropolitaine sont concernées.

Pour la semaine écoulée, le nombre de passages aux urgences pour des symptômes grippaux a augmenté de plus de 40 % (12 270 passages), et il y a eu plus de 1 800 hospitalisations. Ces dernières concernent principalement des enfants de moins de 5 ans et des personnes âgées de plus de 75 ans.

160 foyers d'infections respiratoires aiguës attribués à la grippe ont été recensés parmi les 10 000 établissements pour personnes âgées. Depuis le 1er novembre, 630 patients ont été admis en réanimation à cause de la grippe, dont 139 la semaine passée. Dans les villes, le taux de consultation pour symptômes grippaux a augmenté de 47 % par rapport à la semaine précédente.

Des gestes simples pour éviter la grippe

Santé Publique France rappelle que pour se protéger du virus l’idéal reste de se faire vacciner. Une fois l’injection réalisée, il faut compter quinze jours pour qu’elle soit efficace. Au quotidien, quelques gestes simples permettent d’éviter de transmettre la maladie ou de se faire contaminer : éternuer dans son coude, se laver régulièrement les mains, jeter ses mouchoirs à usage unique et, lorsqu’on est atteint, porter un masque jetable lorsqu'on est au contact d'une personne fragile. Une personne malade est contagieuse entre un et deux jours avant l’apparition des signes de la maladie et jusqu’à trois jours après. En 2018, la grippe saisonnière a fait 13 000 morts.