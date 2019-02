Les statines seraient efficaces contre les maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées

Une gigantesque synthèse du Lancet révèle que les statines réduisent le risque d'événements vasculaires chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Aucun effet indésirable du traitement n’a été répertorié. 28 essais contrôlés et randomisés ont été inclus dans l’analyse, soit 186 854 patients.

Les statines sont un médicament utile et abordable

Les statines réduisent les risques d'événements vasculaires majeurs d'environ un cinquième pour 1 mmol/L* de cholestérol LDL en moins. Pour les événements coronariens majeurs, la réduction globale était d'environ un quart par réduction globale de 1 mmol/L, mais allait d'environ 30% chez les personnes de moins de 55 ans à environ 20% chez les personnes de plus de 75 ans. Les réductions du risque relatif d'accident vasculaire cérébral et de revascularisation coronarienne étaient semblables dans tous les groupes d'âge.



Au vue de ces résultats, Jordan Fulcher, directeur de l’étude, a déclaré : "les statines sont des médicaments utiles et abordables qui réduisent les crises cardiaques et les AVC chez les patients âgés. Malgré nos préoccupations antérieures, nous n'avons trouvé aucun effet négatif sur le cancer ou la mortalité non vasculaire" de ce traitement.

Polémiques

Les statines sont des médicaments qui baissent le taux de cholestérol et qui sont largement prescrits aux patients présentant un risque accru de crise cardiaque ou d'AVC. Les avantages de ces traitements chez les personnes âgées font polémique.

Une récente étude du BJM publiée en septembre dernier indiquait par exemple que l’on pouvait arrêter les statines après 75 ans, sauf en cas de diabète. "Chez les participants de plus de 74 ans sans diabète de type 2, le traitement par statines n'a pas été associé à une réduction des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses ou de la mortalité toutes causes confondues", avaient conclu les auteurs.



En 2013, le Dr Philippe Even a affirmé que le cholestérol n'était pas la cause des événements cardiovasculaires, et que donc la prise de statines était inutile. En conséquence, les patients ont été 25% (dans la population à haut risque), 40% (moyen risque) et 53% (haut risque) plus nombreux à stopper la prise de statines d’eux-mêmes en 2013 qu'en 2012. Pourtant, "l’interruption intempestive de ce traitement peut avoir des effets désastreux sur leur santé", rappelait l'Académie de Médecine en 2018.

*millimole par litre, soit un millième de mole de glucose par litre de sang.