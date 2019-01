Nos parents influencent-ils notre vie sentimentale ?

Les parents, et plus généralement la famille, ont une influence essentielle sur le comportement à travers l'éducation et le modèle qu'ils renvoient. Il est donc normal que la sexualité, dès l'adolescence, soit influencée plus ou moins inconsciemment par les parents.

L'histoire amoureuse des parents comme référence

La relation amoureuse parentale est une référence pour l'enfant dès le plus jeune âge. Il s'agit pour lui d'un exemple essentiel à une période sensible de sa construction psychologique.

En fonction de ce modèle, il pourra ensuite décider de suivre plus ou moins inconsciemment une relation similaire, ou bien de rejeter complètement cette vision du couple.

Est-ce une influence inévitable ?

Même si le modèle parental reste la base de l'idée que chacun se fait du couple, son influence varie en fonction de la volonté de se conformer ou pas. Une histoire familiale difficile, un divorce ou des infidélités peuvent influencer l'enfant à se différencier en choisissant une relation qui ne ressemble pas à celle de ses parents.

Son influence est donc insidieuse et peut se manifester en cas de difficultés dans son propre couple ou de scénarios d'échec qui se répètent sans explications claires.

Comment prendre du recul ?

Un suivi psychologique ou psychogénéalogique à l’aide d’un génosociogramme (arbre généalogique constitué des événements psychologiques familiaux) permet de faire un travail symbolique pour se libérer de l'histoire de ses ancêtres.

Même si le couple parental reste une référence, il est tout de même possible de se réapproprier son histoire pour trouver sa propre trajectoire amoureuse et se libérer de son influence dans le choix de son partenaire et de sa sexualité.

En savoir plus : Marie-Geneviève Thomas, "Psychogénéalogie, l'héritage invisible", Edition Jouvence.