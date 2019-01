Bonne résolution 2019 : occupez vous de votre audition

Et si l’une de vos bonnes résolutions était de vous occuper de votre ouïe ? Aujourd’hui, plus de 6 millions de Français sont malentendants, mais seulement 41% d'entre eux sont appareillés. Pourtant, selon la dernière étude Eurotrack 2018, menée avec plusieurs acteurs de l’audition dont Signia, 65% des personnes appareillées considèrent que leurs aides auditives ont amélioré leur capacité à participer à des activités de groupe.

Elles estiment aussi à 65% qu’elles auraient mieux fait de s’appareiller plus tôt, en particulier pour ne manquer aucun moment de leur vie sociale et être plus positives au quotidien. 60% ont davantage confiance en elles, et 59% se sentent plus autonomes grâce à leurs aides auditives.

Dépression, démence et pensées suicidaires

Ne pas prendre en charge une audition altérée peut avoir de graves conséquences, comme des difficultés de compréhension, l’isolement, des risques de démence et de dépression. Les personnes malentendantes sont trois fois plus nombreuses en état de souffrance psychique que le reste de la population. Elles font en conséquence trois fois plus de tentatives de suicide que les personnes n’ayant aucun problème d’audition, et même lorsqu’elles ne passent pas à l’acte, elles sont cinq fois plus nombreuses à admettre avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze mois écoulés.



Ces actes d’auto-agression interviennent notamment dans le contexte d’une souffrance au travail. Les sourds et malentendants sont 34% à se dire en état de détresse psychologique contre 5,4% de la population générale. Ils sont aussi 3,5% à avoir tenté un suicide pour raisons professionnelles, contre 0,6% de leurs collègues.

10 millions de personnes concernées

Par ailleurs, les aides auditives, aujourd’hui très discrètes, assurent une meilleure sécurité au quotidien. Deux tiers des personnes appareillées se sentent plus en confiance dans la rue lorsqu’elles portent leurs aides auditives, car elles perçoivent mieux les bruits de la ville et peuvent ainsi anticiper d’éventuels dangers.



En France, 182 000 personnes se définissent comme ayant une surdité complète (0,3% de la population totale), et plus de 7 millions de personnes reconnaissent avoir au moins une déficience auditive, soit 11,2% de la population. Autour de 11,5% des personnes reconnaissent avoir des difficultés à entendre une conversation à plusieurs. En prenant l'angle des limitations fonctionnelles auditives, on peut élargir à 10 millions de personnes concernées.

Prise en charge

Pourtant aujourd’hui, seulement 120 euros sont pris en charge par le régime obligatoire français alors qu’un appareil auditif coûte en moyenne 1500 euros, soit 3000 euros pour les deux oreilles. Depuis ce 1er janvier 2019, les assurés peuvent bénéficier de paniers d'offres de mieux en mieux remboursés, jusqu'au remboursement total à l'horizon 2021 prévu par le programme santé d’Emmanuel Macron.