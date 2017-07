Un nouveau dispositif plus confortable

Une problématique qui n’a pas laissé les fabricants d’implants insensibles. A l’occasion du 21ème congrès mondial de l’ORL qui s’est tenu à Paris du 24 au 28 juin dernier, l’entreprise MED-EL a présenté son système ADHEAR. Qualifié de première mondiale, cette nouvelle solution auditive non implantable permet de s’affranchir des bandeaux inconfortables. Comme les anciennes solutions, elle convertit les sons en vibrations puis les transmet à l’oreille interne à travers l’os.

« Cet appareil va vraiment nous rendre service. Il sera par exemple très utile chez les enfants souffrant de surdité unilatérale ou atteint de ce type de surdité et ayant une autre oreille un peu déficiente », explique la spécialiste.

Placé contre la mastoïde derrière l’oreille, le processeur de cette aide auditive mesure moins de 4 cm de large et 2 cm de hauteur. Elle tient grâce à un adhésif qui résiste à l’eau et reste en place entre 3 et 7 jours. « En plus il est doté du système micro HF qui permet de capter la voix de l’interlocuteur. Cela permet d’éliminer les bruits environnants, ce qui peut être très important en classe par exemple », ajoute le Pr Denoyelle.

Source : Anne-Laure Lebrun/Pourquoidocteur



Disponible à l'automne

Les adultes ne peuvent pas utiliser d'appareil implantable pourront également en bénéficier. Il s’agit notamment d’adultes souffrant de séquelles d’otites chroniques, précise la spécialiste.

L’entreprise a annoncé que ce système devrait être disponible à l’automne et coûter 3 000 euros. Il devrait être remboursé à la même hauteur que les autres prothèses auditives soit 1 400 euros pour un enfant et 200 euros pour un adulte.