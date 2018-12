AVC : ce traitement réduit les risques de rechute

Subir un AVC mineur ou un AIT expose les patients à un fort risque de rechute d’événements cardiovasculaires, pouvant aller jusqu’à des AVC dévastateurs. Actuellement, ces patients bénéficient d’un traitement antiplaquettaire unique avec simplement de l’aspirine. Or, plusieurs essais cliniques ont montré que coupler l’aspirine à du clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire, pourrait réduire le risque de rechute.

Un risque de rechute diminué

Afin d’examiner si oui ou non un double traitement réduit effectivement les risques de subir un nouvel accident cardio-vasculaire pour les patients qui ont été victime d'un premier AVC mineur ou d'un AIT, les chercheurs ont analysé les résultats de trois études précédentes portant sur un total de 10 447 patients. Leurs résultats ont été publiés dans la revue BMJ.

Les résultats montrent que le double traitement antiplaquettaire, mis en place dans les 24 heures suivant le premier mini AVC ou AIT, réduit les probabilités de rechute d’un nouvel accident vasculaire cérébral d’environ 2%. De plus, l’analyse des conclusions de ces trois études montrent que les rechutes interviennent principalement dans les jours qui suivent le premier accident vasculaire cérébral. Or, c’est exactement pendant cette période que la double thérapie est la plus efficace comparativement à la prise simple d’aspirine. L'étude révèle également que les bénéficiaires du double traitement antiplaquettaire profite d'une meilleure qualité de vie.

Des effets secondaires relatifs

Malgré tout, l’étude montre que la double thérapie antiplaquettaire est susceptible d’augmenter légèrement le risque d’hémorragie extracrânienne modérée ou majeure. Cependant, ces évènements sont beaucoup moins fréquents que la rechute d’AVC mineurs ou AIT, avec un risque de 0,2%. Les hémorragies mineures augmentent elles aussi avec la prise d’un double traitement mais l’effet est assez faible puisque le risque est accru de 0,7%, soit un résultat beaucoup moins important que les risques de récidive d’un nouvel AVC.

"La bithérapie antiplaquettaire au clopidogrel et à l’aspirine administrée dans les 24 heures qui suivent un AIT ou un AVC réduit le risque d’accident vasculaire cérébral subséquent d’environ 2%, avec peu de conséquences indésirables graves", expliquent ainsi les chercheurs.

Si la réduction des taux d’accident vasculaire cérébral s’observe dès le premier jour de traitement chez les patients qui ont pris de l’aspirine et du clopidogrel, celle-ci diminue après 10 jours de traitement. Après 21 jours de traitement, les effets bénéfiques de réduction des risques de rechute s’équilibrent entre les deux traitements, la réduction des risques de rechute devenant quasiment similaire. "L'arrêt de la bithérapie antiplaquettaire dès 10 jours, et au plus tard 21 jours après le début du traitement, est susceptible de maximiser ses avantages nets", concluent les chercheurs.