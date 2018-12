Le vaccin contre la grippe est déjà en rupture de stock

De moins en moins de pharmacies peuvent vacciner contre la grippe, faute d’approvisionnement. "Je vous confirme qu’il y a une pénurie au niveau national. Les pharmacies qui en ont suffisamment commandé en ont toujours en stock, mais d’autres n’en ont plus. Et il est impossible d’en recommander, car il n’y en a plus en réserve chez les grossistes", explique dans Le Parisien Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Le nombre de vaccinations est en hausse

D’un point de vue médical, c’est paradoxalement une bonne nouvelle. Alors que le taux de couverture vaccinale était à la baisse ces dernières années en France, la tendance semble s'inverser cet hiver. En nouvelle aquitaine par exemple, le nombre de vaccinations est en hausse de 20% depuis le début de l'automne. Le fait de pouvoir désormais se faire vacciner en pharmacie dans certaines régions test semble bien fonctionner, tout comme la communication des pouvoirs publics en la matière.

"C’est un succès. 620 000 personnes sont venues en officine. C’est très encourageant car cela permet de toucher d’autres publics, notamment des seniors, qui ne se rendaient pas forcément chez leur médecin et pour qui il est plus simple de pousser la porte de leur officine de quartier", ajoute Carine Wolf-Thal.

"Le virus de la grippe mute en permanence"

Selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, deux virus de la grippe différents se sont succédés l'année dernière : le "virus A(H1N1) pdm09" et le "virus B Lignage Yamagata". Le vaccin a été efficace contre le premier, mais pas contre le deuxième. Le nombre de consultations pour syndrome grippal pendant l’épidémie a de ce fait été estimé à près de 2,4 millions, avec une surmortalité importante (17 000 décès).

"Le virus de la grippe mute en permanence, de manière parfaitement aléatoire. Certains virus mutés échappent à la réponse immunitaire, et peuvent ainsi infecter des personnes qui ont déjà eu la grippe. En ce sens, même s’il est ajusté chaque année, le vaccin contre la maladie ne peut pas être efficace à 100%" explique Bruno Lina, professeur de virologie à l’Université Lyon 1 et Chef de Service chez Hospices Civils de Lyon.

Personnes à risque

"C’est précisément parce que le vaccin n’est pas totalement efficace qu’il faut absolument que toutes les personnes qui ont reçu le bon de prise en charge se fassent vacciner, tout comme leur entourage. Cela doit permettre de leur constituer une sorte de cocon de protection contre la grippe autour des personnes les plus fragiles", poursuit-il.

Les pouvoirs publics visent ainsi à vacciner au maximum les citoyens à risque contre la grippe, afin d’éviter qu’ils n’en meurent et que l’épidémie ne se propage. On parle ici des personnes de 65 ans et plus, des femmes enceintes, des personnes souffrant de pathologies fragilisantes (asthme, obésité…), l’entourage des personnes à risque, l’entourage des enfants de moins de deux ans (parents, grands-parents, nounou…) et tous les professionnels de santé susceptibles de transmettre le virus de la grippe à leurs patients.

Administré entre mi-octobre et fin décembre, le vaccin contre la grippe donne une protection 10 à 15 jours après l'injection, au moins jusqu'à l'hiver suivant.

