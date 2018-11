Dépression, solitude : trop de réseaux sociaux est nocif pour la santé mentale

Facebook, Snapchat et Instagram ne seraient pas bons pour le moral, voire carrément nocifs pour notre santé mentale. Une étude montre un lien de causalité entre le temps passé sur ces réseaux sociaux, le développement du sentiment de solitude et l'augmentation du risque de faire une dépression. La psychologue Melissa G. Hunt a publié ces conclusions dans le Journal of Social and Clinical Psychology.

30 minutes par jour

Son équipe a mesuré précisément l’utilisation de ces trois réseaux sociaux chez 143 étudiants de 18 à 22 ans via leur smartphone. Un premier groupe a surfé normalement, tandis qu’un second a limité le temps passé sur chaque réseau social à 10 minutes par jour. Au bout de trois semaines, les chercheurs ont constaté que consommer moins de réseaux sociaux entraînait une diminution significative des dépressions et du sentiment de solitude. Ces effets étaient particulièrement prononcés chez les personnes qui étaient les plus déprimées au début de l’expérience.

Comparaisons sociales

Il ne faudrait donc pas complètement bannir les réseaux sociaux de sa vie, mais en limiter la consommation à demi-heure chaque jour. "Il est un peu ironique de constater qu'en réduisant votre utilisation des médias sociaux, vous vous sentirez moins seule", analyse Melissa G. Hunt. Mais quand on creuse un peu, ces résultats ont du sens. "Il y a énormément de comparaisons sociales. Quand on regarde la vie des autres, il est facile de conclure qu’elle est plus cool que la vôtre", ajoute-t-elle.



"Quand vous n'êtes pas occupé par les médias sociaux, vous passez en fait plus de temps sur des choses qui sont plus susceptibles de vous faire sentir mieux dans votre vie", résume la psychologue. Selon les derniers chiffres compilés par l’agence We Are Social Singapour et Hootsuite, on dénombre actuellement sur la planète :

- 3,8 milliards d’internautes (51% du nombre total d'humains).

- 3 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (40% du nombre total d'humains).

- 2,8 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux sur mobile (37% du nombre total d'humains).