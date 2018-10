Des cardiologues identifient la meilleure vitamine pour le cœur

La vitamine D est essentielle pour le fonctionnement du corps humain. Elle permet d’empêcher l’apparition de plusieurs maladies, agit sur les os et prévient l’ostéoporose, active le système immunitaire et permet d’éviter toute type d’infection (rhume, grippe ou encore infection bucco-dentaire). Aussi, certaines études estiment qu’elle pourrait permettre de protéger contre le cancer. C’est également la seule vitamine que notre organisme fabrique tout seul, au niveau de notre peau, alors que les autres nous sont toutes apportées par l’alimentation.

Une vitamine essentielle

La vitamine du soleil, l’autre nom de la vitamine D, serait également liée à une meilleure condition cardiorespiratoire. C’est le résultat d’une étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology et menée par des chercheurs de l’Université Virginia Commonwealth aux États-Unis.

La forme cardiorespiratoire est la capacité du cœur et des poumons à fournir de l'oxygène aux muscles pendant l’exercice. Elle représente la forme physique d’un individu. Les personnes ayant une meilleure condition cardiorespiratoire sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. "Assurez-vous que votre taux de vitamine D est normal à élevé. Vous pouvez le faire avec un régime alimentaire, des suppléments et une exposition raisonnable au soleil", détail Amr Marawan, l’un des auteurs de l’étude.

Plus de vitamine D pour une meilleure santé

S’il est établi que cette vitamine est importante pour la santé des os, il est de plus en plus évident qu’elle joue un rôle dans d’autres parties du corps, notamment le cœur et les muscles. "Notre étude montre que des niveaux plus élevés de vitamine D sont associés à une meilleure capacité d'exercice", a déclaré le Dr Amr Marawan.

L’étude visait justement à déterminer ce lien entre un taux élevé de vitamine D dans le sang et le fait d’avoir une meilleure condition cardiorespiratoire. Elle a été menée sur 1 995 participants, un échantillon représentatif de la population américaine âgée de 20 à 49 ans entre 2001 et 2004. Les données ont été recueillies sur les taux de vitamine D et de VO2 max, qui permet de mesurer la consommation maximale d’oxygène pendant l’exercice. Les participants ont été divisés en fonction de leur niveau de vitamine D.

Une relation dose-effet

Les participants avec un niveau élevé de vitamine D avaient une condition cardiorespiratoire 4,3 fois plus élevée que ceux au niveau inférieur. Le lien est resté significatif (2,9 fois plus) après ajustement pour les facteurs pouvant influencer l'association tels que l'âge, le sexe, la race, l'indice de masse corporelle, le tabagisme, l'hypertension et le diabète. "La relation entre des taux plus élevés de vitamine D et une meilleure capacité d'exercice est valable chez les hommes et les femmes, chez les groupes d'âge jeune et intermédiaire, selon l'origine ethnique, indépendamment de l'indice de masse corporelle ou de l'usage du tabac, et selon que les participants souffrent d'hypertension Diabète", conclut le Dr Marawan.

Par la suite, chaque augmentation du taux de vitamine D dans l’organisme était associée à une augmentation statistiquement significative de VO2 max. "Cela suggère qu'il existe une relation dose-effet, chaque augmentation de la vitamine D étant associée à une augmentation de la capacité d'exercice", interprète le Dr Marawan.

Attention à ne pas en abuser

Le Dr Marawan note qu'il s’agit d'une étude d'observation et que l'on ne peut en conclure que la vitamine D améliore la capacité d'exercice. Cependant, "l’association était forte, progressive et cohérente entre les groupes", ajoute-t-il. "Cela suggère qu’il existe un lien solide et donne une impulsion supplémentaire pour obtenir des taux de vitamine D adéquats, ce qui est particulièrement difficile dans les endroits froids et nuageux où les gens sont moins exposés au soleil."

Attention car, à l’inverse, trop de vitamine D peut être toxique. Cela peut entraîner un excès de calcium dans le sang, provoquant des nausées, des vomissements et une faiblesse. "Il n'est pas vrai que plus il y a de vitamine D, mieux c’est. La toxicité est causée par les mégadoses de suppléments plutôt que par l'alimentation ou l'exposition au soleil, il est donc prudent de prendre des comprimés", poursuit le Dr Marawan.