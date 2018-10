Scoliose : et si une légère modification de l'alimentation la faisait disparaître ?

Jusqu’ici, personne ne savait pourquoi certains enfants étaient atteints de scoliose et d’autres non. Pour la première fois, des chercheurs ont découvert un facteur de risque : le manque de manganèse, un nutriment essentiel à la formation des os.



Ils ont découvert que les enfants atteints de scoliose grave sont deux fois plus susceptibles d'être porteurs d'une variante génétique qui rend difficile l'absorption et l'utilisation du manganèse par leurs cellules. "Notre étude établit un lien entre la scoliose et un élément potentiellement modifiable dans l'alimentation", résume Christina Gurnett, professeure de neurologie, de chirurgie orthopédique et de pédiatrie, directrice de l’étude.

Une variante du gène SLC39A8

Les gènes de 457 enfants atteints de scoliose sévère et de 987 enfants sans scoliose ont été analysés. Les scientifiques ont trouvé une variante du gène SLC39A8 chez seulement 6% des enfants en bonne santé, mais chez 12% des enfants atteints de scoliose grave. Une deuxième analyse dans un groupe distinct de 1 095 enfants en bonne santé et de 841 enfants atteints de scoliose modérée à grave a également révélé que les enfants atteints de scoliose étaient environ deux fois plus susceptibles de porter cette même variante génétique.



Attention cependant, cela ne signifie pas qu’il faille donner massivement du manganèse aux enfants, car en trop forte quantité, cette substance peut être toxique.

Porter constamment un corset

La scoliose est une déviation permanente de la colonne vertébrale, liée à une rotation des vertèbres. Elle survient surtout dans l’enfance et l’adolescence, mais peut aussi se déclarer à l’âge adulte. Cette affection est parfois la conséquence d’une autre maladie ou d’une malformation.



Le traitement de la scoliose évolutive se déroule sur plusieurs années et consiste souvent à porter constamment un corset orthopédique, ce qui peut être extrêmement contraignant pour les enfants et les adolescents. Environ 4% de cette population souffre de scoliose.