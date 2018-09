Smokitten : un chaton pour vous aider à arrêter de fumer

Après les patchs, les chewing-gums ou encore l’hypnose, place aux applis pour arrêter de fumer ! Alors que la France compte encore 12,2 millions de fumeurs, le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’innover et de miser sur les nouvelles technologies pour nous sevrer du tabac. Pour l’occasion, il s’est associé au studio de création lyonnais Dowino, qui ont conçu Smokitten, le premier jeu vidéo communautaire sur smartphone qui met en scène un adorable chaton accro à la cigarette.

Compenser son envie de fumer en jouant

Le principe de Smokitten est aussi simple qu’efficace : pendant 222 jours, le joueur doit accompagner son nouveau compagnon dans son combat pour arrêter de fumer. L’objectif ? Le divertir avec des mini-jeux pour le dissuader de s’en griller une… Au programme, des cours de yoga, de boxe ou de running, mais aussi d’intenses sessions où il est question de calmer le chaton de ses crises d’angoisse ou de ses accès de colère. Au fur et à mesure que l’on débloque les niveaux, l’envie de fumer du petit chat s’envole et son état de santé s’améliore.

Toute une métaphore, donc, pour distraire le joueur de sa propre envie de nicotine… et l’inciter à prendre davantage soin de sa santé. C’est ce que les chercheurs appellent le "principe de compensation". Plutôt que de penser à sa prochaine cigarette, le joueur aide le chaton à se sevrer et reçoit lui aussi des encouragements de la part de la communauté du jeu. "Le jeu vidéo permet au joueur de s'identifier à son avatar tout en créant la distanciation nécessaire à la maîtrise de ses émotions immédiates", explique au Parisien le professeur Franck Chauvin, président du Haut Conseil à la santé publique. "L'idée c'est de sortir son téléphone au lieu de sortir son paquet de cigarettes quand on a envie de fumer, on va passer ces 4 à 5 minutes à jouer au lieu de les passer à fumer", renchérit auprès de Radio Scoop Pierre-Alain Gagne, co-fondateur de Dowino.

Une communauté soudée

Et si une baisse de moral ou de motivation se fait sentir, il est toujours possible de recevoir soutien et conseil de la communauté Smokitten, toujours prompte à se serrer les coudes sur le long chemin du sevrage tabagique. "Si on a créé Dowino, c'est parce que l'on pense que le jeu vidéo peut changer le monde et avoir un vrai impact social. Aujourd'hui, on souhaite s'attaquer au problème du tabagisme, qui est la première cause évitable de cancers", explique à Femme Actuelle Pierre-Alain Gagne.

Smokitten est dès à présent disponible sur les plateformes de téléchargement Google Play Store (4,99€) et Apple Store (5,99€).