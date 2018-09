20 minutes de marche par jour suffiraient à réduire le risque d'infarctus

L’étude publiée dans la revue The Lancet Global Health et menée par l’OMS sur l’année 2016 est la première visant à estimer les tendances mondiales en terme d’activité physique. Au total, 1,4 milliard d’adultes dans le monde ne sont pas suffisamment actifs. Une femme sur trois est concernée contre un homme sur quatre. Des chiffres qui ne vont pas en s’améliorant, puisque l’OMS observe "peu de progrès" depuis 2001 dans l’amélioration des niveaux d’activité physique.

Ne pas avoir une activité physique quotidienne augmente les risques d’apparition de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, la tension artérielle, une augmentation du cholestérol, favorise la survenue d’infarctus, et d’accidents cardio-vasculaires. Elle permet également de réduire les risques de faire une dépression, de perdre du poids ou encore de prolonger la vie des hommes âgés. La sédentarité tue chaque année environ 5 millions de personnes dans le monde, soit quasiment autant que le tabac.

Pour mener cette étude, les chercheurs de l’OMS ont mené 358 enquêtes dans 168 pays. En tout, ce sont 1,9 millions d’adultes qui ont déclaré leur niveau d’activité. À l’exception de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, la femme présente une plus faible activité physique que l’homme partout dans le monde. En France, une femme sur trois n’a pas une activité physique suffisante (34%) contre un homme sur trois (24,3%) pour un total de 29,3% de la population insuffisamment active.

Pour lutter contre l’inactivité physique et diminuer les risques d’apparition de maladies chroniques, l’OMS préconise une activité physique régulière : au moins 75 minutes d'activité intense ou 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Au quotidien, cela représente 20 minutes de marche ou 10 minutes de vélo ou de course à pied. Les bienfaits ne durant qu’entre 24 et 48 heures, il faut donc maintenir cette activité tous les jours.

L’Organisation mondiale de la santé a décidé de lancer un plan d’action mondial avec pour objectif de réduire l’inactivité physique de 10% d’ici à 2025 et de 15% d’ici à 2030.

Globally, over 1.4 billion adults are at risk of disease from not doing enough physical activity.



Regular physical activity ????‍??????‍??????‍???????‍??????‍??????‍????‍???????‍??????‍?????? has significant benefits for health.



Let`s #BeActive!https://t.co/V8zfaoxZ1P pic.twitter.com/w440yHgoig