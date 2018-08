Bactérie Listeria : un lot de salades Caesar contaminé chez McDonald’s

C’est le genre de mauvaise publicité dont le géant américain du fast-food se serait sûrement bien passé. Mercredi 1er août, la chaîne de restauration rapide McDonald’s a annoncé avoir décelé lors d’un contrôle interne la présence de la bactérie listeria dans une salade "Chicken Caesar".

Cette salade faisait partie d’un lot commercialisé du 9 au 14 juillet dans des restaurants répartis dans toute la France. Dans son communiqué, McDonald’s assure qu’il s’agit d’un résultat "isolé " et que le lot défectueux a été retiré de la vente le 15 juillet.

Toutefois, "par principe de précaution", McDonald’s et son "partenaire français historique" FFS ayant fourni le lot, ont décidé "d’informer leurs consommateurs via la presse, le site internet mcdonalds.fr, et une affichette d'information en restaurant".

Un numéro d’information mis en place

Selon McDonald’s, des dizaines de restaurants répartis dans 12 régions ont vendu le lot de salades Chicken Caesar potentiellement contaminé. La liste complète des établissements, se trouvant notamment en Normandie, en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, est disponible.

La chaîne de restauration rapide invite par ailleurs ses clients ayant consommé une salade Chicken Caesar dans les établissements et aux dates concernées à prendre contact avec son service consommateur au 0800 000 175. Elle leur conseille également à consulter leur médecin traitant "par mesure de précaution et uniquement en cas de fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête".

"Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

McDonald’s se veut toutefois rassurant, rappelant que "toutes les autres analyses effectuées tout au long de la chaîne, sur le lot concerné, au cours de la journée et du mois de production, se (sont) toutes révélées conformes à la réglementation".

Présence de listéria : quels risques pour la santé ?

La listeria monocytogenes est une bactérie que l’on trouve notamment dans l’eau, le sol, les eaux usées, mais aussi les matières fécales humaines et animales, ainsi que dans les végétaux. Elle se développe sur les aliments mal conservés. Ce qui la rend particulièrement dangereuse est sa résistance au froid : elle survit sans mal dans les congélateurs et prolifère dans les réfrigérateurs.

La listeria monocytogenes peut causer la listériose, une infection potentiellement grave si elle se complique par une septicémie ou une infection du cerveau. Responsable de 200 décès en 2012 en Europe, la listériose est particulièrement à risque pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les bébés, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli.

En cas de doute sur les symptômes, il est conseillé de se rendre chez son médecin généraliste qui prescrira, le cas échéant, un traitement antibiotique. Celui-ci est très efficace, notamment s'il est administré rapidement.