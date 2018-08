Maladie de Parkinson : sept patients traités grâce à des cellules souches iPS

Depuis le 1er août, sept personnes atteintes de la maladie de Parkinson reçoivent des millions de cellules iPS, (cellules pluripotentes induites) dans leur cerveau, dans le cadre d’un essai réalisé par des chercheurs de l’université de Kyoto au Japon. Les cellules iPS devraient devenir des neurones producteurs de dopamine, le neurotransmetteur impliqué dans le contrôle de la motricité. Cela pourrait ainsi ralentir la progression de la maladie.

