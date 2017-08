La greffe dépend de la qualité du don

A l’issue de ce traitement expérimental, les animaux ont montré des signes d’amélioration, et ce, même deux ans après la greffe. En utilisant des techniques d’imagerie non invasive comme l’IRM, les scientifiques ont pu suivre l’évolution de la greffe.

Par ailleurs, les chercheurs ont constaté que le succès de ce traitement dépendait surtout de la qualité des cellules prélevées chez le donneur, et non pas du nombre de neurones greffés. Ils ont d’ailleurs découvert que les progéniteurs de qualité exprimaient 11 gènes spécifiques. En clinique, il sera donc possible d’identifier les meilleures cellules pour la transplantation.



Vers un essai clinique

« Notre étude a montré que les neurones dopaminergiques produits à partir de cellules iPS sont aussi bons que les neurones générés à l’aide d’un cerveau fœtal. Les cellules iPS sont aussi très accessibles, ce qui nous permet de les standardiser afin d’utiliser uniquement les meilleures cellules pour le traitement », résume le Pr Jun Takahashi, neurochirurgien et auteur principal de l’étude.

L’équipe espère pouvoir tester rapidement cette thérapie cellulaire expérimentale chez l’homme. Le recrutement de patients volontaires pourrait démarrer avant la fin 2018.