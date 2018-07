Zika, dengue : les ultrasons diffusés sur YouTube peuvent-ils faire fuir les moustiques ?

L’été s’est bien installé, et avec lui, les moustiques, parfois vecteurs de maladies. Pour s’en débarrasser, des vidéos proposent, sur You Tube, de diffuser des ultra-sons. Mise bout à bout, elles peuvent tenir près d’une semaine. Mais à part user votre ordinateur ou la batterie de votre smartphone, sachez qu’elles ne servent à rien. "Même des enceintes de bonne qualité ne diffuseront pas correctement des ultrasons. La plupart sont fabriquées en fonction de la sensibilité auditive humaine c'est-à-dire de 20 Hz à 20 KHz", explique, sur France Info, Thierry Aubin, bioacousticien et directeur de recherches au CNRS. De plus, les fichiers subissent une compression susceptible d'altérer les ultrasons au moment d'être uploadées sur YouTube.

Boîtiers à ultrasons

Par ailleurs, les boîtiers à ultrasons vendus dans le commerce pour éloigner les moustiques sont tout aussi inefficaces. "Toutes les publications sont unanimes : ces systèmes d'ultrasons n'ont pas fait leurs preuves scientifiquement", indique à France Info Frédéric Darriet, entomologiste médical à l'Institut de recherche pour le développement et auteur de Des moustiques et des hommes, chronique d'une pullulation annoncée. Une étude publiée en 2010 dans The Cochrane Library indique en effet que les moustiques ne réagissent pas aux ultra sons, même s’ils sont correctement diffusés.



Les meilleurs moyens de se prémunir des moustiques, reste donc la moustiquaire et le répulsif (à base de Deet, de KBR ou encore d'IR3535) vaporisé sur la peau et les vêtements. Et si malgré tout, vous trouvez que vous vous faites davantage piquer que vos amis ou les membres de votre famille, il y a sans doute une explication. En effet, plusieurs études ont mis en lumière que les moustiques avaient leurs préférences en matière de sang humain. Ainsi, des recherches datant de 2004 ont montré que les personnes appartenant aux groupes sanguins A et O étaient plus susceptibles de se faire piquer par les moustiques que celles du groupe B. Selon les chercheurs, 85% des humains sécrètent un signal chimique à travers leur peau qui informe le moustique sur le type de groupe sanguin : ils s’y réfèrent donc pour choisir leurs proies.

Les moustiques raffolent du sang des sportifs

Autre élément pouvant jouer en votre défaveur : la présence de gaz carbonique dans votre souffle, et qui peut attirer les moustiques à 50 mètres de distance. Cela explique notamment pourquoi les enfants, qui expirent moins de CO2 qu’un adulte, sont moins piqués. Mais aussi pourquoi les femmes enceintes les attirent particulièrement : elles expirent en moyenne 20% de gaz carbonique en plus et ont une température corporelle plus élevée. Les moustiques raffolent aussi du sang des sportifs : la présence d’acide lactique, d’acide urique et d’ammoniaque dans leur sueur les attire comme un aimant.

Enfin, sachez que ce que vous portez peut aussi vous valoir d’être repéré plus facilement par les moustiques. Selon le Pr Jonathan Day, médecin à l’Université de Floride, ces insectes se serviraient de leur vue pour repérer leurs futures proies et seraient particulièrement sensibles au noir, au bleu marine et au rouge.