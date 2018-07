Etats-Unis : une femme se fracture l’orbite de l'œil gauche en se mouchant le nez

L’histoire pourrait facilement figurer dans un épisode de Grey’s anatomy, mais elle est bien réelle. Il y a un an, une femme de 36 ans se présente aux urgences. Sa vision est floue et des douleurs du côté gauche de la tête et du cou la font beaucoup souffrir. Plus tôt dans la journée, la patiente avait temporairement perdu la vue sur son lieu de travail. Malgré le retour progressif de l’acuité visuelle, une enflure autour de l’œil gauche était ensuite apparue, ainsi qu’un saignement de la narine gauche.



Perplexes, les médecins demandent alors à la patiente de réfléchir à la potentielle cause de tous ces malheurs. Après avoir retracé le cours de sa journée, la jeune femme indiquera finalement avoir temporairement perdu la vue… après s’être mouché ! Le rapport publié dans la revue BMJ Case Reports confirmera : le simple fait de se moucher le nez a fracturé les os entourant l'œil gauche, ce qui a entraîné une fracture de l'orbite de l'œil gauche et une fracture de l'os entourant l'œil, appelé "lamina papyracea".

Un paquet de cigarettes par jour

Le Dr Sam Myers, qui a pris en charge ce cas rarissime, explique : cette femme "devait avoir une prédisposition ou un affaiblissement du squelette autour de l'œil", notamment du fait qu’elle fumait environ un paquet de cigarettes par jour. L’orbite de l’œil gauche, qui est très mince, peut en général être fracturé à la suite d'un coup de poing ou de la réception d’une balle de sport en pleine vitesse (base ball, tennis, foot…). Cela peut entraîner des ecchymoses, une enflure ou encore une rougeur autour de l’œil, ainsi qu’un trouble de la vision – le patient pouvant voir momentanément double.



Fort heureusement, la fracture provoquée par le mouchage de nez a été relativement facile à traiter. Pas besoin de chirurgie, et la patiente a totalement recouvré la vue depuis son passage aux urgences. Un an après, elle souffre cependant toujours des douleurs au niveau du côté gauche de son visage, les poussées durant environ 30 minutes.

Enfoncement de l'œil dans l'orbite

Parfois, l'étendue de la fracture de l’orbite est beaucoup plus importante, entraînant alors un risque d’hernie plus ou moins volumineuse du contenu intra-orbitaire à travers la fracture, responsable de l'apparition (rapide ou retardée) d'un enfoncement de l'œil dans l'orbite que l'on appelle énophtalmie. Si cela ne s’arrange pas au bout de quelques semaines, il faut alors opérer.

Non traitée, une fracture de l’orbite peut entraîner une perte de la vision. "Il est important que le clinicien examine toutes les fractures orbitales avec imagerie et examen ophtalmologique complet, peu importe l'historique des traumatismes", concluent les auteurs du rapport BMJ.