C’est une maladie qui détruit les plants de manioc, les rendant impropres à la consommation. La striure brune du manioc, identifiée pour la première fois en Tanzanie en 1936, menace de gagner tout le continent l’Afrique de l’Ouest. Or la tubercule de manioc constitue un aliment de base pour environ 250 millions d’Africains.

En partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, sept pays africains (Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Nigeria, Burkina Faso, République démocratique du Congo) viennent de lancer le programme Wave (West African Virus Epidemiology), afin lutter contre ce fléau en développant une "approche régionale", explique l’AFP.

Enrayer l’épidémie et améliorer les rendements

Les mesures envisagées combinent l’arrachage des plants infestés, l’interdiction de voyager avec des boutures de manioc, et une aide financière à la recherche, en vue de "lutter contre les maladies et améliorer la productivité" des cultures.

La striure brune du manioc se transmet via des mouches blanches, dont la population a explosé ces dernières années en raison de la hausse des températures que subit le continent africain. Déjà présent en Afrique centrale (Angola, Zambie, RDC) et en Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda…), le virus, appelé, l'"Ebola du manioc", commence à s’étendre à l’ouest et au sud.