Papillomavirus et cancer du pénis : pourquoi les jeunes garçons doivent aussi se faire vacciner

Le virus papillomavirus humain (HPV) est à l'origine de 99% des cancers du col de l'utérus et fait l'objet d'une campagne de prévention dans tous des cabinets de gynécologie. Regroupant 200 génotypes différents, le HPV se transmet par contact direct cutané et infecte la peau - ou indirects dans les saunas, piscines, machine à UV, WC... - ou les glandes génitales lors de rapports sexuels. Les manifestations cliniques de la contamination sexuelle les plus visibles sont d'ailleurs les condylomes acuminés, également appelées "verrues génitales", déjà décrites dans l'Antiquité par Hippocrate. Le transmissibilité sexuelle de ce virus soulève aujourd'hui une vraie question de santé publique : faut-il ou non vacciner les garçons ?

Une couverture vaccinale encore trop faible

En effet, l'immunisation contre le papillomavirus est recommandée depuis 2006 chez les jeunes filles (entre 11 et 14 ans, avec rattrapage éventuel entre 15 et 19 ans) et pour cause : environ 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie - 60% le sont au début de leur vie sexuelle. L'efficacité du vaccin pour empêcher l’infection est proche de 100%*, mais son administration reste encore trop faible (20% des jeunes filles le sont, alors que l’objectif fixé par le Plan cancer 2014-2019 est de 60%).

Si certains pays comme l'Australie ou le Canada préconisent la vaccination pour tous les adolescents, quel que soit leur sexe, aucun engagement officiel n'a été pris en ce sens en France. Les jeunes garçons sont-ils susceptibles d'être contaminés ? "Bien sûr, ce virus circule entre les garçons et les filles, confirme à Libé la professeure Elisabeth Bouvet, présidente de la nouvelle Commission technique des vaccinations (CTV). Tout ça nous incite à nous reposer la question de la vaccination HPV chez les garçons".

Homosexuels et hétérosexuels dans le même sac

Aujourd'hui, le vaccin est plus fortement recommandé chez les jeunes hommes homosexuels, 20 fois plus exposés au risque de développer un cancer anal liés aux virus du papillomavirus que les hétérosexuels. Pourtant, les verrues ano-génitales ont une fréquence similaire chez les femmes comme chez hommes, qu'ils soient gays ou non et peuvent altérer temporairement la qualité de vie. Elles se manifestent sur le pénis, autour des testicules, de la région anale ou plus largement sur le haut des cuisses.

Certaines souches peuvent également être à l’origine d'un cancer du pénis ou anal. Globalement, l'infection de l'homme est favorisée lors de rapports sexuels anaux non protégés entre hommes, de rapports non protégés hétérosexuels et en cas d'immunodépression (notamment d’infection au VIH). Comme dans de nombreuses maladies, la consommation d’alcool et de tabac augmente également les risques. De fait, comment ne pas recommander le vaccin aux jeunes garçons ? "Peut-être que si on propose un schéma de vaccination différent, impliquant les filles et les garçons, l’acceptabilité du vaccin sera supérieure", suppose la Dr Elisabeth Bouvet.

Un essai clinique mené par Matti Lahtinen, de l’Institut Karolinska (Suède) sur le vaccin de l’entreprise GlaxoSmithKline et publié en janvier dernier, montre en effet que la vaccination des garçons associée à celle des filles améliore la protection de la population féminine contre l’ensemble des papillomavirus. En somme, réveiller les consciences et élargir la couverture vaccinale à l'ensemble des adolescents réduirait les risques chez les deux sexes et notamment pour les jeunes filles, principales (mais pas uniques) concernées.

* La vaccination ne protège pas contre tous les HPV liés au cancer du col de l’utérus, contrairement au dépistage par frotti qui doit être réalisé tous les trois ans entre 25 ans et 65 ans, que l’on soit vaccinée ou non.