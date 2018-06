Satisfaction des patients : un tiers d'entre eux sont influencés par la tenue du médecin

Les médecins ne sont pas jugés uniquement sur leurs compétences. Pour les patients, leur tenue compte aussi. Des chercheurs américains ont mené une large enquête sur le lien entre satisfaction des patients et tenue des praticiens. C’est la première fois qu’une étude de grande ampleur est menée sur ce sujet. Un tiers des patients déclare que leur satisfaction est influencée par la tenue du médecin.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université du Michigan aux Etats-Unis et publiée dans le British Medical Journal. Plus de 4 000 personnes ont participé dans dix centres hospitaliers. Tous ont reçu un questionnaire avec des photos de différents types de tenues : des habits décontractés, la même tenue mais avec une blouse blanche, une tenue bleue hospitalière, cette tenue surmontée d’une blouse blanche, une tenue formelle avec blouse blanche et des vêtements formels (costume pour les hommes, tailleur pour les femmes). Les patients devaient noter certains critères : compétence du praticien, bienveillance, s’il était digne de confiance, si le patient le trouvait accessible, et si sa tenue le mettait à l’aise.

Ce sont les médecins habillés en tenue formelle surmontée d’une blouse blanche qui ont recueilli les meilleurs scores, suivis par ceux en tenue bleue hospitalière accompagnée d’une blouse blanche.

Des variantes selon les tenues

Les patients ont des attentes différentes selon le type de praticien. Pour un médecin généraliste, ils préfèrent à 44% une tenue formelle avec blouse blanche, mais pour les chirurgiens et les urgentistes, pour 34% des patients c’est la tenue bleue hospitalière qu’ils préfèrent. 23% trouvent la même tenue assortie à la blouse blanche plus adaptée. La blouse blanche pour les médecins à l’hôpital est plus importante aux yeux des patients (62% jugent qu’elle est nécessaire) en comparaison à ce même vêtement en cabinet (55% des patients).

L’effet blouse blanche

La tenue des professionnels de santé ne joue pas seulement sur la satisfaction des patients, elle peut aussi influencer leur santé. En 2014, des chercheurs ont étudié "l’effet blouse blanche". La tension des patients est en général plus élevée lorsqu’elle est mesurée par un médecin que lorsqu'elle l'est par une infirmière. Dans certains cas, cela conduit le praticien à penser que son patient est hypertendu, alors qu’il ne l’est pas.

L’Assurance maladie a trouvé une manière de lutter contre ce phénomène: fournir aux patients des appareils d’automesure. La tension mesurée au domicile par le patient lui même est comparée à celle prise par le médecin. 14 millions de personnes en France souffrent d’hypertension, une grande partie des personnes atteintes ne sont pas dépistées.