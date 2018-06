Cancers des bronches : le médicament Crizotinib est efficace

C’est un potentiel espoir pour les patients atteints de cancer pour qui aucun traitement n’a fonctionné. Le crizotinib, utilisé dans la thérapie ciblée du cancer du poumon, serait efficace dans le traitement d’autres pathologies. Il est au coeur d’une étude menée par des chercheurs français, Acsé, présentée à Chicago lors du congrès ASCO.

Le crizonitib permet de faire diminuer la taille de la tumeur. En 2012, il a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour soigner les patients atteints d’un cancer du poumon dont la tumeur présente altération du gène Alk, une forme agressive de cancer. Celle-ci est retrouvée dans d’autres cancers. Depuis 2013, les chercheurs ont donc testé l’efficacité de la molécule du crizotinib sur ces autres pathologies. 246 patients, atteints de 22 cancers différents, ont participé à cet essai.

Un traitement très prometteur

Le professeur Gilles Vassal est oncologue et dirige la recherche clinique au sein de l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Dans une interview au journal Le Parisien, il explique : "Crizotinib apporte un bénéfice dans d’autres types de cancers du poumon, notamment ceux appelés Ros1 (à prononcer en anglais One) ou Met, des anomalies rares mais que l’on retrouve dans plusieurs pathologies. Mais ce n’est pas tout : il montre également des améliorations pour certains cancers gastriques, des tumeurs de l’enfant, des lymphomes anaplasiques. Cela donne plus de chance et d’espoir aux malades."



Efficace aussi sur les plus jeunes

Des enfants ont participé à l’essai clinique, le plus jeune avait un an. Certains enfants ont eu une rémission complète. Cela fait également partie des sujets de recherche car jusqu’ici le traitement était réservé aux adultes uniquement. Les scientifiques ont pu aussi comprendre dans quels cas le médicament n’est pas efficace : le cancer colorectal, le cancer de l’ovaire et le glioblastome avec MET amplifié, une anomalie rare.

Acsé est un programme de recherche médicale lancé en juin 2013. Son objectif est d’étudier l’efficacité de certains traitements contre des cancers ciblés sur d’autres types de cancer. Il concerne des patients qui sont en échec thérapeutique. Deux autres essais devraient se terminer l’an prochain.