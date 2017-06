Moins d’effets secondaires

Les personnes traitées par alectinib survivent plus longtemps, mais aussi en meilleure santé. Par rapport au groupe sous crizotinib, les patients présentent moins de métastases au cerveau. Ils ne sont que 9 % à souffrir d’une telle évolution, contre 41 % dans l’autre groupe. « Grâce à cette avancée, nous sommes sur la voie d’un traitement qui aide les patients à vivre mieux et plus longtemps », juge le Dr Heymach.

Du côté des effets secondaires, l’alectinib marque là encore un bénéfice accru. Sous crizotinib, un patient sur deux souffre de symptômes liés au médicament. Ceux qui ont reçu la thérapie ciblée de deuxième génération, eux, étaient 41 % à s’en plaindre.

Un suivi à long terme est en cours. Il permettra d’évaluer l’impact de l’alectinib sur la survie des patients en rémission. Ce traitement reste encore peu prescrit. Aux Etats-Unis, il a reçu une autorisation de mise sur le marché en 2015 à destination des patients en échec thérapeutique sous crizotinib. En France, il bénéficie d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nominative.