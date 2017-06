Meilleure survie, moins de complications

Le traitement classique de ces cancers reposait jusqu’à récemment sur une hormonothérapie conventionnelle, destinée à inhiber la production de testostérone par les testicules. Pour l’essai LATITUDE, les patients ont reçu, en plus du traitement classique, de l’abiratérone et de la prednisone (pour limiter les effets secondaires de l’abiratérone : hypertension et diminution du taux de potassium), ou un placebo.

Et en plus d’une amélioration de la survie, les résultats montrent que ce cocktail limite les complications liées à la maladie, et retarde en particulier l'impact sur les os.

Actuellement utilisée en dernier recours chez des patients résistants à l’hormonothérapie, en cas de rechute ou après une chimiothérapie, l’abiratérone bénéficie déjà d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) depuis 2012. Sa sûreté et ses effets secondaires sont donc déjà connus.





15 % des cancers de la prostate

« L’avantage de ce médicament est qu’il s’agit d’un traitement oral qui est habituellement bien toléré, ajoute le Pr Fizazi. Ces résultats importants sont une très bonne nouvelle pour ces patients et nous pensons que le bénéfice sera encore meilleur avec un suivi plus long. »

Une étude britannique actuellement en cours, et portant sur 2 000 patients, devrait d’ailleurs les confirmer. Ses responsables parlent d’une diminution de la mortalité similaire (37 %), d’une baisse des rechutes de près de 70 %, et des complications osseuses de 50 %.

Une bonne nouvelle pour les 10 à 15 % de patients dont le cancer de la prostate est diagnostiqué à un stade métastatique.