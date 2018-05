Alzheimer : les facteurs de risque cardiovasculaire et d’AVC aggravent le déclin cognitif

Les facteurs de risque cardiovasculaire (tabac, alcool, diabète, surpoids, sédentarité…) et d’AVC aggravent le risque de déclin cognitif chez la personne âgée. Voila, résumé en quelques mots, les conclusions d’une nouvelle étude publiée dans JAMA Neurology.

Synergie

Le terme de "déclin cognitif" renvoie à l’altération de l'ensemble des processus psychiques liés à l'esprit. Il englobe une multitude de fonctions orchestrées par le cerveau : le langage, la mémoire, le raisonnement, la coordination des mouvements (praxies), les reconnaissances (gnosies), la perception et l'apprentissage ainsi que les fonctions exécutives regroupant le raisonnement, la planification, le jugement et l'organisation.



L’équipe de scientifiques a analysé les données de 223 participants âgés de 50 à 90 ans. Tous avaient des capacités cognitives normales.



La recherche a été conçue pour déterminer si les facteurs de risque cardiovasculaire et d’AVC étaient en synergie avec le déclin cognitif, ou si ces trois variables évoluaient chacune de leur côté sans s’influencer les unes des autres. Un autre objectif était de déterminer si le risque vasculaire était un bon indicateur du déclin cognitif.



Les résultats de l’essai indiquent que le fait d'avoir des facteurs de risque vasculaire comme le diabète, le tabagisme ou l'hypertension artérielle peut accélérer le déclin cognitif chez les adultes d’un certain âge. Autrement dit, les facteurs de risque vasculaire et de déclin cognitif ne s'additionnent pas, ils se potentialisent, c'est-à-dire qu'ils s'aggravent l'un l’autre.

Cibler les facteurs de risque vasculaire modifiables

Par ailleurs, l’effet du risque vasculaire sur le déclin cognitif est amplifié chez les personnes ayant des niveaux plus élevés d'amyloïdes dans le cerveau, qui, rappelons-le, constituent les biomarqueurs de la maladie d’alzheimer.



"Nos résultats justifient le fait de cibler les facteurs de risque vasculaires modifiables, seuls ou en combinaison avec des thérapies amyloïdes, pour retarder le déclin cognitif. Les mesures du risque vasculaire peuvent aussi compléter les biomarqueurs existants et permettre d’identifier les personnes les plus à risque de déclin cognitif", explique Jennifer Rabin, auteure principale de l’article.



Des découvertes récentes indiquent en effet que des niveaux élevés d'amyloïdes dans le cerveau sont nécessaires mais pas suffisantes pour pouvoir prédire un déclin cognitif imminent. Concernant par exemple la maladie d’Alzheimer, des chercheurs viennent de démontrer que l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde commence très lentement, des années avant que les biomarqueurs ne deviennent anormaux.