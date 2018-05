Semaine de dépistage gratuit du cancer de la peau : pourquoi le nombre de cas augmente chaque année ?

Comme tous les ans, le syndicat national des dermatologues a ouvert sa semaine de dépistage de cancer de la peau."Toute lésion pigmentée qui grossit de manière rapide doit inciter à consulter. L’important, c’est l'évolutivité ; c'est ce qui doit attirer l’attention", explique le président Luc Sulimovic. Les patients peuvent se faire examiner gratuitement en prenant rendez-vous sur le site dermatos.fr.

Le nombre de cancers de la peau a triplé entre 1980 et 2012

Nos modes de vie réclamant toujours plus de soleil, 80 000 cancers de la peau sont détectés chaque année en France, et près de 15 000 d'entre eux sont des mélanomes (nom utilisé pour qualifier la forme la plus grave du cancer de la peau, NDLR).

Plus inquiétant, le nombre de cancers de la peau a triplé entre 1980 et 2012, selon l'Institut national du cancer (INCa). Un enfant né dans les années 2000 a autrement dit 10 fois plus de risques d’avoir un mélanome à l’âge adulte qu’un enfant né en 1980, et ce n’est pas près de s’arranger.



Le mélanome est la forme de cancer la plus fréquente chez les jeunes

Comme en témoigne un sondage publié dans le Journal of the American Osteopathic Association, une nette corrélation existe entre un âge jeune et les coups de soleil sérieux : la tranche d’âge des 18-29 ans est 15 fois plus à risque de souffrir d’une brûlure liée à une exposition peu prudente, sachant que ceux qui ne se décrivent pas comme blancs sont les plus exposés.

"Ce qui nous inquiète ici, c’est que les participants dont la peau est riche en mélanine pensent qu’ils sont naturellement protégés contre les coups de soleil, ce qui est faux", s’alarme l’auteur de l’étude Tracy Favreau, avant de souligner que le mélanome est la forme de cancer la plus fréquente chez les jeunes*. Les mélanomes peuvent être guéris presque systématiquement lorsqu’ils sont repérés tôt. En revanche, le taux de survie à 5 ans ne dépasse pas les 20% quand le cancer a déjà fait des métastases.

Deux autres types de cancer de la peau

On distingue actuellement deux autres types de cancer de la peau* :



1/Le carcinome basocellulaire, qui est le cancer de la peau le plus fréquent mais le moins agressif (75% des cas). Avec un traitement adéquat, les chances de guérison sont voisines de 100%.



2/Le carcinome épithélial (spinocellulaire), qui représente environ 15% des cancers de la peau. Avec un traitement adéquat, le pourcentage de guérison se situe aux environs de 90%.

*437 résidents de l’Etat de Floride ont été interrogés pour les biens de cette recherche, réalisée par l’université Southeastern (Etats-Unis).

*Source : www.cancer.be.

.