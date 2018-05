Arrêt cardiaque d'une fillette de 7 ans en Charente-Maritime : comprendre le coeur de l'enfant

Selon un rapport des Hôpitaux Universitaires de Paris Sud, les causes principales sont "l’insuffisance respiratoire, les accidents (traumatismes, noyades, corps étrangers inhalés), le sepsis, une atteinte neurologique et une cardiopathie ou un trouble du rythme cardiaque congénital". L’arrêt survient le plus souvent après une période d’hypoxie, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'oxygène apportée au niveau des tissus de l'organisme. Les enfants les plus à risques sont ceux souffrant d'insuffisance respiratoire, d'affection neurologique sévère convulsivante ou non, de cardio(myo)pathie ou du syndrome polymalformatif.

Source : rapport des Hôpitaux universitaires de Paris Sud