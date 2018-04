Alerte aux moustiques tigres : 62 départements concernés, dont 42 placés en vigilance rouge

Vigilance-moustiques alerte sur la présence dans au moins 42 départements de France, du moustique tigre, connu pour transporter et transmettre à l'Homme les virus de la dengue, du Chikungunya et du Zika. Les six départements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de même que la moitié sud de la France, sont placés en vigilance rouge.

Les Hauts de Seine, l’Aisne, les Hautes Alpes, les Hautes Pyrénées, l’Ariège, la Lozère, l’Indre, le Maine-et-Loire et la Corrèze ont également été "colonisés", précise le site. Globalement, la colonisation du territoire français par ce moustique est de plus en plus rapide et concerne maintenant 62 départements (42 en vigilance rouge, 20 en vigilance orange).

La région parisienne de plus en plus concernée

L'Ile-de-France, bien que moins ensoleillée, est également concernée : "En plus de Paris, 4 départements sont en vigilance orange : le Val d’Oise, la Seine et Marne, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis, où le moustique tigre a été intercepté dans le courant des 5 dernières années". Vigilance-moustiques observe que dans la très grande majorité des cas, les départements en orange passent en vigilance rouge au cours des années suivantes. "Ils nécessitent donc une vigilance citoyenne particulière, d’autant plus qu’ils ne bénéficient pas de l’ensemble du dispositif prévu par le plan anti-dissémination" prévu dans les départements placés en vigilance-rouge.

34 départements placés en vigilance jaune

Au moins 34 départements sont placés en vigilance jaune et font l’objet d’une veille entomologique spécialement dédiée à la surveillance du moustique tigre. "Les règles du plan anti-dissémination contre la dengue, le Chikungunya et le virus Zika imposent de mettre en surveillance les départements voisins d’un autre placé en vigilance rouge, mais certaines régions ont pris les devants et ont souhaité implémenter un plan de surveillance avec des critères plus larges".

Comment reconnaître le moustique tigre ?

Sachez déjà que le moustique tigre est plus petit qu'une pièce de 1 centime : il ne mesure que quelques millimètres et a un vol assez lent qui permet de l'écraser en vol. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu’il est noir avec des rayures blanches sur les pattes et sur l’abdomen, ce qui lui vaut son surnom de moustique tigre.

Habitué à naître dans des petits gites (plantes retenant l’eau), il a pu aisément coloniser toutes sortes de gites larvaires que lui propose l’environnement urbain et péri-urbain comme des coupelles sous les pots de fleurs, arrosoirs, vieux pneus, gouttières bouchées, etc…. La meilleure solution pour mieux s’en prémunir est de vider toutes ces petites "retenues d’eau" ou de les renouveler au moins une fois par semaine, selon Vigilance-moustiques.

