Foyer épidémique

Chikungunya : 13 personnes auraient été infectées dans le Var

Depuis le début du mois d'août, 13 personnes auraient été infectées par ce virus transmis par la piqûre d'un moustique.

Le chikungunya continue de se propager dans le Var. Au 22 août, 5 cas autochtones ont été rapportés dans la commune du Cannet-des-Maures (83), dont 4 confirmés, a indiqué Santé publique France. Dans un bulletin d’information sur les flambées épidémiques, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ajoute que 8 autres cas suspects sont en cours d’investigation.

« Les 13 patients (4 cas confirmés, 1 cas probable et 8 cas suspects) sont âgés de 3 à 77 ans et habitent tous dans le même quartier de la commune du Cannet-des-Maures », précise l’OMS. Aucune des deux agences n'évoque l’état de santé de ces malades. A l’exception du premier cas diagnostiqué début août qui est guéri depuis.



Un département infesté

Pour enrayer la diffusion de ce virus transmis par les moustiques et l’élimination de ce foyer de transmission, des actions de démoustication sont réalisées. Elles consistent à détruire les gîtes larvaires et épandre de l’insecticide autour du domicile des personnes infectées et dans leur voisinage.

Ce département est confronté depuis plusieurs années au chikungunya. Déjà en 2010, un foyer de 2 cas autochtones a été détecté à Fréjus. Un autre foyer de 11 cas en 2014 à Montpellier a également été notifié.