Nouvelle plainte dans l'affaire Levothyrox, le corps humain génétiquement prêt pour plonger et une nouvelle contraception masculine : l'info du jour

Levothyrox : l'actrice Mylène Demongeot va porter plainte contre la nouvelle formule du médicament "pour savoir"

L'actrice Mylène Demongeot, connue pour ses rôles dans Les Trois mousquetaires ou Fantomas, s'élève contre le Levothyrox. Se disant victime d'effets secondaires, l'artiste de 82 ans a décidé de déposer plainte contre la nouvelle formule du médicament. "Je souffre de Hashimoto (une maladie de la thyroïde, ndlr), je prends du Levothyrox depuis quinze ans, sans aucun problème. Mais cet automne, je suis passée à la nouvelle formule. J’ai commencé à avoir des maux de tête, des vertiges, des palpitations", explique-t-elle. Attribuant ces symptômes à l'âge, Mylène Demongeot a finalement découvert en faisant des examens, qu'ils résultaient de la prise du médicament. "Ma TSH (l’hormone qui stimule la thyroïde, ndlr) a toujours été équilibrée : ici à 3,97, une valeur normale. Et sous nouvelle formule, 13,20 ! Énorme. J’ai commencé à paniquer". Pour lire la suite, cliquez ici.

C'est prouvé, le corps humain s’adapte génétiquement à la plongée en eaux profondes

Il existe un lien entre la taille de la rate et la capacité à plonger. C'est ce que démontre une étude réalisée en lien avec le peuple Bajau, appelés aussi les "nomades de la mer" et publiée dans la revue Cell. Ces personnes indigènes, qui vivent en Indonésie, ont des rates naturellement plus grandes, qui leur permettent de plonger à de plus importantes profondeurs. Le peuple Bajau est un peuple de pêcheurs, qui pendant plus de mille ans, a parcouru les mers de l’Asie du sud-est en bateau. Les "nomades de la mer" se nourrissent principalement en plongeant avec des lances. Plus d'infos, en cliquant ici.

Un nouveau moyen de contraception masculine stoppe les spermatozoïdes sans modifier les hormones

Un pas de plus vers l’égalité des sexes. Une nouvelle étude publiée dans la revue Plos One vient de démontrer qu’une pilule contraceptive masculine sans effets secondaires était désormais efficace, du moins sur les macaques mâles. Les chercheurs détaillent qu’un composé baptisé EP055 permettait de ralentir la mobilité globale du sperme sans affecter les hormones des sujets testés."En termes simples, le composé EP055 empêche les spermatozoïdes de nager, ce qui limite considérablement les capacités de fécondation, explique Michael O'Rand, professeur retraité de physiologie et biologie cellulaire, également principal auteur de l’étude. Cela fait de l’EP055 un composé idéal pour parvenir à créer une contraception masculine non hormonale", ajoute-t-il. Pour en savoir plus, cliquez ici.