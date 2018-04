C'est prouvé, les humains peuvent génétiquement s’adapter à la plongée en eaux profondes

Il y a un lien entre la taille de la rate et la capacité de plongée. Pour la première fois, une étude le prouve en se basant sur le peuple Bajau, appelés les "nomades de la mer". Ces personnes indigènes, qui vivent en Indonésie, ont des rates naturellement plus grandes, qui leur permettent de plonger à de plus importantes profondeurs. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Cell.

Plonger à 70 mètres de profondeur sans équipement

Le peuple Bajau est un peuple pêcheur, qui pendant plus de mille ans, a parcouru les mers de l’Asie du sud-est en péniche. Les "nomades de la mer" se sont nourrissent en plongeant avec des lances.

Aujourd’hui, ils sont installés sur des îles indonésiennes et sont encore capables de plonger à 70 mètres de profondeur, avec seulement des poids et une paire de lunettes en bois. C’est en partant de cette information que Melissa Ilardo, principale auteure de l’étude, s’est demandée si les Bajau n’avaient pas une rate génétiquement adaptée à la plongée.

La rate nous donne de l’oxygène en plus

La chercheuse s’est inspirée des phoques de plongée profonde, et plus particulièrement du phoque de Weddell, qui a une rate disproportionnée.

La rate fait partie de ce que l’on appelle le "réflexe d’immersion". Quand notre corps est submergé d’eau froide, ce réflexe se déclenche pour l’aider à survivre dans un environnement sans oxygène.

Notre fréquence cardiaque ralentit et notre rate se contracte. Quand celle-ci se contracte, cela provoque un regain d’oxygène et prolonge, ainsi, le temps de plongée. Melissa Ilardo a prélevé des échantillons génétiques chez les Bajau, et chez leurs voisins, les Saluan.

Une rate 50% plus grande chez les Bajau

Les résultats ont été concluants. Les Bajau ont en effet une taille de rate médiane 50% plus grande que celle des Saluan.

En revanche, même ceux qui ne plongent pas ont une rate plus grande. Notamment parce que les membres de ce peuple ont un gène en plus, qui s’appelle PDE10A. Les chercheurs estiment que ce gène contrôle et augmente l’hormone thyroïdienne T4, qui fait grossir ainsi la taille de la rate. C’est la première fois que l’adaptation génétique à la plongée, chez l’homme, est suivie.