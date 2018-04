Dépression : la thérapie cognitive réduit le risque de récidive

Des chercheurs ont mené une étude visant à déterminer quelle est la meilleure technique de prévention de la récidive après une dépression.

Ils ont comparé l’efficacité d'un traitement antidépresseur d'entretien à une thérapie cognitive associé à des antidépresseurs, et à cette même association mais avec une diminution du traitement antidépresseur.

Leurs résultats ont été publiés dans le Lancet le 3 avril 2018.

Selon les chercheurs, la dépression devrait se classer au deuxième rang en 2030 en termes de coûts de soins. Ceci étant en grande partie du à la nature hautement récidivante de cette maladie. Une stratégie de prévention est donc indispensable chez les patients à haut risque de rechute ou de récidive.



Après une dépression, on met généralement en place une stratégie visant à éviter tout risque de rechute ou de récidive. Cette dernière repose actuellement sur l’utilisation d’antidépresseurs sur plusieurs mois. Cependant, il semblerait que certaines personnes développent une sorte de résistance aux propriétés des antidépresseurs lors d’une durée d’exposition importante. Une alternative pourrait voir le jour à travers les thérapies cognitives préventives.

Les chercheurs ont analysé au cours d’un essai contrôlé randomisé de 24 mois le nombre, la durée et la sévérité de la récidive d'une dépression chez des personnes ayant déjà eu au moins deux épisodes dépressifs. Toutes étaient en rémission après un traitement antidépresseur instauré depuis au moins 6 mois (un ISRS dans 80% des cas).

Les participants ont été répartis en trois groupes : le premier recevait un traitement antidépresseur, le deuxième suivait une thérapie cognitive préventive tout en diminuant le traitement antidépresseur, le troisième suivait la thérapie cognitive préventive sans réduire la dose du traitement antidépresseur.

En pratique, le taux de récidive dans le groupe antidépresseur associés à la thérapie cognitive est significativement plus faible que dans les deux autres groupes. Par ailleurs, aucune différence significative dans le nombre ou la sévérité des récidives n’est observée entre les antidépresseurs seuls et la thérapie cognitive préventive avec diminution des antidépresseurs.

Cet essai clinique randomisé montre également que, en terme de prévention des récidives, les antidépresseurs ne sont pas supérieurs à la thérapie cognitive avec diminution du traitement antidépresseur d’entretien. Mais l’association de cette thérapie cognitive au traitement antidépresseur entraîne une diminution de 41% du risque par rapport aux antidépresseurs seuls.

