Dépression : le régime alimentaire DASH peut réduire les risques

Adopter un régime qui ressemble de près au régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) permettrait de réduire les risques de dépression. Voici le résultat d’une étude publiée par l’American Academy of Neurology (AAN). L’étude sera aussi présentée à l’occasion de la 70ème assemblée annuelle de l’AAN, qui se tiendra du 21 au 27 avril prochain à Los Angeles.

Le régime DASH, c’est quoi ?

La diète DASH a été conçue en 1997 pour réduire l’hypertension artérielle. Elle s’inspire de l’alimentation des personnes végétariennes, qui ont une tension artérielle plus basse que les personnes ayant une alimentation "normale". Les produits recommandés sont les fruits et légumes, les céréales complètes et les produits laitiers à faible teneur en matière grasse. À éviter: les protéines d’origine animale, les graisses et les produits sucrés.

Le régime DASH est aussi efficace pour la perte de poids, la réduction du mauvais cholestérol et la prévention du diabète.

Les personnes âgées, plus sujettes à la dépression

Les chercheurs de l’American Academy of Neurology sont partis du principe que la dépression était fréquente chez les personnes âgées avec des problèmes de mémoire ou des facteurs de risques cardiovasculaires (hypertension artérielle ou hypercholestérolémie). Idem pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC).

"Changer de mode de vie, comme changer son régime alimentaire est souvent préférable à la prise de médicaments. Nous voulions donc voir si l’alimentation pourrait être un moyen efficace de réduire le risque de dépression", explique Lauren Cherian, médecin à Chicago et membre de l’AAN.

Un lien entre alimentation et dépression

964 personnes, âgées en moyenne de 81 ans, ont participé à l’étude. Toutes étaient surveillées pour des symptômes de dépression. Les chercheurs ont ensuite analysé leur alimentation afin de déterminer si leur régime se rapprochait ou non de la diète DASH.

Selon les résultats, les personnes qui suivaient le régime DASH de plus près avaient 11% de risques en moins de développer une dépression. À l’inverse, plus les personnes avaient une alimentation occidentale (c’est-à-dire riche en graisse saturées et en viandes rouges, faible en fruits et légumes), plus elles étaient susceptibles de développer une dépression.

De prochaines études doivent ainsi être menées afin de déterminer quels aliments, consommés dans le régime DASH, sont efficaces dans la lutte contre la dépression.