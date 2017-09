Dans le monde

Un décès sur cinq est lié à une mauvaise alimentation

Les maladies non transmissibles et chroniques représentent 72 % des 55 millions de décès annuels. Les régimes alimentaires et le tabac sont en grande partie responsables.

Les ouragans et les autres catastrophes naturelles, Ebola, Zika et les maladies infectieuses nous inquiètent et font la une de l’actualité. Même si certaines maladies comme la tuberculose, le paludisme ou le sida font encore près (ou plus) d’un million de morts par an chacun, ce sont loin d’être les principales causes de mortalité dans le monde.

Celles-ci sont beaucoup plus proches de nous. Et la plupart se trouvent dans nos assiettes. Le régime alimentaire serait en effet responsable de presque un décès sur cinq dans le monde en 2016, d’après le dernier rapport sur la mortalité mondiale du Global Burden of Disease Study, publié dans le Lancet.



Le cœur avant le reste

Le rapport, rédigé en collaboration avec plus de 2 500 chercheurs de 130 pays, fait le point sur les causes de mortalité dans le monde. Les maladies non transmissibles, les maladies chroniques comme le diabète ou les incidents cardiaques sont responsables, d’après leurs estimations, de 72 % des décès dans le monde.

Les maladies cardiaques, à elles seules, auraient tué près de 10 millions de personnes, sur 55 millions. C’est la principale cause de décès dans le monde, et dans la plupart des pays.

Une grande partie peut être attribuée à l’alimentation, d’après les chercheurs. Les régimes pauvres en céréales complètes, en fruits, en noix et en graines, en huiles de poisson et, à l’inverse, trop riches en sucres et en sel, augmentent les risques, en contribuant à l’obésité, à l’hypertension artérielle, aux glycémies élevées et au cholestérol.