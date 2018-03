Pollution : jusqu’à 38% des cas d’asthme infantile y seraient liés à Bradford

Chaque année, la pollution de l'air est responsable de 5,5 millions des 9 millions de décès causés par la pollution, ce qui en fait la principale cause de mortalité par pollution dans le monde.

De nombreuse études soulignent déjà les effets délétères de la pollution et de la circulation automobile sur la santé respiratoire, notamment celle des enfants, avec des pourcentages d'asthme et d’allergie aux pollens qui grimpent de 20 à 30 %. Ces nouveaux travaux, publiés ce mardi 27 mars dans la revue Environment International, ne risquent pas de rassurer les parents inquiets. Réalisée par une équipe internationale de chercheurs, elle met en effet en évidence l’impact de la pollution de l’air lié au trafic automobile sur l’asthme infantile.

Cette nouvelle étude s’est particulièrement intéressée aux cas d’asthme chez les enfants résidant à Bradford, une ville de moins de 300 000 habitants, située dans le Yorkshire, à l’ouest de l’Angleterre. Les chercheurs ont utilisé un modèle qui combine quatre modèles distincts d'évaluation de la circulation, des émissions, de la dispersion atmosphérique et de l'impact sur la santé à Bradford. Cela leur a permis de tracer toute la chaîne de l'impact, depuis la source de la pollution de l'air à son impact la santé des enfants.

Les chercheurs se sont aperçus que jusqu’à 38% de tous les cas annuels d’asthme recensés chez les enfants à Bradford peuvent être attribuables à la pollution de l’air. La pollution de l’air liée à la circulation automobile est quant à elle estimée à 12% de tous les cas d’asthme infantile recensés.

« Cependant, indique le Pr Mark Nieuwenhuijsen, directeur de l'Initiative d'urbanisme, environnement et santé à ISGlobal et co-auteur de l’étude, nous avons que nos résultats sous-estiment la part de la pollution atmosphérique liée au trafic. Nous avons constaté qu’en réalité, ce sont 24% des cas annuels qui pourraient y être imputables. »

En cause : les taux importants de dioxyde d’azote constatés dans certains quartiers de Bradford. Ce polluant atmosphérique produit par la circulation routière est en effet connu pour provoquer des irritations du système respiratoire et exacerber de manière significative les problèmes respiratoires existants chez les sujets.

