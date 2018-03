Les adolescents diabétiques et obèses mieux améliorés par la chirurgie bariatrique

Des chercheurs américains ont comparé chez 93 adolescents sévèrement obèses atteints de diabète de type 2 l’efficacité du traitement chirurgical et celle du traitement médical. Pour ce faire, ils ont ré-examiné les données de deux études – l’évaluation longitudinale chez l’adolescent de la chirurgie bariatrique (Teen-LABS) et les options de traitements du diabète de type 2 chez les adolescents et les jeunes (TODAY).

C’est la première fois que l’on comparait le contrôle glycémique dans deux groupes d’adolescents très obèses atteints de diabètes de type 2 (30 adolescents traités avec des médicaments – TODAY et 63 adolescents ayant subi une chirurgie bariatrique- Teen-LABS).

Leurs résultats sont publiés dans le JAMA.

En analysant au bout de 2 ans la concentration en hémoglobine glyquée et l’indice de masse corporel (IMC) chez ces adolescents, les chercheurs ont mis en évidence une diminution de ces deux paramètres chez les 30 d’entre eux ayant subi un traitement chirurgical et une augmentation desdits paramètres chez les 63 autres ayant reçu un traitement médical.

Par ailleurs, ils ont également observé des améliorations significatives de la pression artérielle, des troubles lipidiques et de la fonction rénale chez les patients traités chirurgicalement, mais pas chez ceux qui prenaient uniquement un traitement médical.

De plus un meilleur contrôle de la glycémie, une amélioration du poids et des comorbidités, ainsi qu’une réduction des marqueurs de risque cardiovasculaire étaient aussi constatés chez ceux qui étaient traités chirurgicalement.

En pratique, ceux qui ont subi un chirurgie bariatrique pesaient en moyenne 29% de moins qu’avant la chirurgie, alors que ceux qui ont été traités avec des antidiabétiques pesaient 3,7% de plus.

Comme la fréquence du diabète de type 2 et de ses complications augmente au sein de la population pédiatrique, il est urgent selon les chercheurs de mettre au point des traitements permettant un meilleur contrôle de la glycémie que la prise en charge médicale standard actuelle.

Ils indiquent également que leurs résultats confirment la nécessité d’une étude prospective contrôlée afin de définir le rôle de la chirurgie chez les adolescents atteints de diabète de type 2 et surtut quel type de chirurgie, en privilégiant peut-être les opérations chirurgicales qui sont susceptibles d'être réversibles (Roux-en-Y).

Ils concluent que « si les approches médicales et de style de vie échouent, la chirurgie bariatrique devrait être envisagée ».

